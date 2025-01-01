Маршрут следования и продажа билетов
23:05
1 д. 17 ч. 25 мин.
16:30
10
Маршрут следования поезда 924В Великий Устюг — Челябинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Великий Устюг — Челябинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Великий Устюг
23:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Киров
Пассажирский
09:12
19:10
309 км.
19 ч. 56 мин.
Глазов
23:14
23:16
491 км.
1 д. 0 ч. 9 мин.
Балезино
23:45
00:11
517 км.
1 д. 0 ч. 40 мин.
Пермь 2
05:31
06:07
704 км.
1 д. 6 ч. 26 мин.
Кунгур
07:30
07:32
784 км.
1 д. 8 ч. 25 мин.
Первоуральск
10:41
10:43
973 км.
1 д. 11 ч. 36 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
11:27
12:07
1011 км.
1 д. 12 ч. 22 мин.
Каменск-Уральский
14:05
14:07
1104 км.
1 д. 15 ч. 0 мин.
Челябинск-Главный
16:30
1250 км.
1 д. 17 ч. 25 мин.
