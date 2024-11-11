Маршрут следования поезда 929У Сортавала — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Сортавала — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Сортавала
16:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сортавала-Центр
16:05
16:06
1 км.
0 ч. 5 мин.
Морозная
16:12
16:13
4 км.
0 ч. 12 мин.
Маткаселькя
16:44
16:45
30 км.
0 ч. 44 мин.
Черные Камни
16:56
16:57
37 км.
0 ч. 56 мин.
Янисъярви
17:14
17:15
53 км.
1 ч. 14 мин.
Яниссилта
17:20
17:21
54 км.
1 ч. 20 мин.
Суоярви 1
18:41
18:43
129 км.
2 ч. 41 мин.
Эссойла
19:49
19:50
181 км.
3 ч. 49 мин.
Петрозаводск
21:10
21:45
240 км.
5 ч. 10 мин.
Свирь
23:20
00:06
333 км.
7 ч. 20 мин.
Бологое-Московское
06:19
06:24
673 км.
14 ч. 19 мин.
Тверь
07:53
07:54
833 км.
15 ч. 53 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
10:16
993 км.
18 ч. 16 мин.
