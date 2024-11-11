Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 930У Москва — Сортавала на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Сортавала с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
18:37
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
21:11
21:12
160 км.
2 ч. 34 мин.
Бологое-Московское
22:40
23:09
320 км.
4 ч. 3 мин.
Чудово-Московское
00:56
00:57
515 км.
6 ч. 19 мин.
Свирь
05:11
05:45
758 км.
10 ч. 34 мин.
Петрозаводск
07:20
08:55
851 км.
12 ч. 43 мин.
Чална-Онежская
09:28
09:29
868 км.
14 ч. 51 мин.
Эссойла
10:24
10:25
913 км.
15 ч. 47 мин.
Суоярви 1
11:30
11:32
965 км.
16 ч. 53 мин.
Яниссилта
12:42
12:43
1040 км.
18 ч. 5 мин.
Янисъярви
12:47
12:48
1041 км.
18 ч. 10 мин.
Черные Камни
13:05
13:06
1057 км.
18 ч. 28 мин.
Маткаселькя
13:18
13:19
1064 км.
18 ч. 41 мин.
Морозная
13:58
13:59
1090 км.
19 ч. 21 мин.
Сортавала-Центр
14:06
14:07
1093 км.
19 ч. 29 мин.
Сортавала
14:10
1094 км.
19 ч. 33 мин.
