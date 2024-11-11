Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 932Я Котлас — Воркута на карте со всеми остановками
Расписание поезда Котлас — Воркута с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Котлас Южный
11:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Урдома
13:40
13:42
115 км.
2 ч. 0 мин.
Межег
14:43
14:45
174 км.
3 ч. 3 мин.
Микунь
15:25
15:45
219 км.
3 ч. 45 мин.
Синдор
17:31
17:33
326 км.
5 ч. 51 мин.
Ухта
19:23
19:26
447 км.
7 ч. 43 мин.
Сосногорск
19:44
20:04
456 км.
8 ч. 4 мин.
Малая Пера
21:27
21:30
535 км.
9 ч. 47 мин.
Каджером
22:34
22:36
609 км.
10 ч. 54 мин.
Чикшино
23:08
23:11
644 км.
11 ч. 28 мин.
Кожва 1
23:48
23:50
679 км.
12 ч. 8 мин.
Печора
00:09
00:16
691 км.
12 ч. 29 мин.
Янью
01:40
01:41
755 км.
14 ч. 0 мин.
Инта 1
03:13
03:28
859 км.
15 ч. 33 мин.
Марков
05:10
05:12
952 км.
17 ч. 30 мин.
Сивая Маска
05:53
05:55
985 км.
18 ч. 13 мин.
Пышор
06:35
06:37
1012 км.
18 ч. 55 мин.
Воркута
08:19
1092 км.
20 ч. 39 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Котлас → Воркута Распечатать расписание поезда