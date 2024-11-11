Расписание поезда Воркута — Котлас с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Воркута
17:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чум
19:11
19:15
55 км.
1 ч. 16 мин.
Пышор
19:46
20:07
80 км.
1 ч. 51 мин.
Марков
21:26
21:33
138 км.
3 ч. 31 мин.
Инта 1
00:10
00:30
231 км.
6 ч. 15 мин.
Янью
02:16
02:23
335 км.
8 ч. 21 мин.
Печора
03:23
03:43
399 км.
9 ч. 28 мин.
Кожва 1
04:06
04:08
411 км.
10 ч. 11 мин.
Чикшино
04:39
04:44
446 км.
10 ч. 44 мин.
Каджером
05:19
05:21
481 км.
11 ч. 24 мин.
Малая Пера
06:21
06:24
555 км.
12 ч. 26 мин.
Сосногорск
07:34
08:04
634 км.
13 ч. 39 мин.
Ухта
08:24
08:44
643 км.
14 ч. 29 мин.
Синдор
10:40
10:42
764 км.
16 ч. 45 мин.
Микунь
12:19
12:40
871 км.
18 ч. 24 мин.
Урдома
14:15
14:17
975 км.
20 ч. 20 мин.
Котлас Южный
16:28
1090 км.
22 ч. 33 мин.
