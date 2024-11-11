Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 934Ь Янисъярви — Сортавала на карте со всеми остановками
Расписание поезда Янисъярви — Сортавала с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Янисъярви
15:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Черные Камни
15:46
15:51
16 км.
0 ч. 16 мин.
Морозная
16:59
17:01
41 км.
1 ч. 29 мин.
Сортавала-Центр
17:06
17:07
44 км.
1 ч. 36 мин.
Сортавала
17:10
45 км.
1 ч. 40 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Янисъярви → Сортавала Распечатать расписание поезда