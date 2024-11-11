Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 934Ч Великий Устюг — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
21:00
19 ч. 33 мин.
16:33
6
Маршрут следования поезда 934Ч Великий Устюг — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Великий Устюг — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Великий Устюг
21:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ядриха
22:23
23:24
47 км.
1 ч. 23 мин.
Вологда 1
08:17
08:32
474 км.
11 ч. 17 мин.
Данилов
10:40
11:21
588 км.
13 ч. 40 мин.
Ярославль
Главный
12:20
12:25
653 км.
15 ч. 20 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
16:33
897 км.
19 ч. 33 мин.
