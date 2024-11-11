Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 934Я Котлас — Воркута. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Маршрут следования поезда 934Я Котлас — Воркута на карте со всеми остановками
Расписание поезда Котлас — Воркута с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Котлас Южный
11:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Урдома
13:26
13:28
115 км.
2 ч. 6 мин.
Микунь
14:55
15:03
219 км.
3 ч. 35 мин.
Синдор
16:48
16:50
326 км.
5 ч. 28 мин.
Ухта
18:42
19:02
447 км.
7 ч. 22 мин.
Сосногорск
19:21
19:40
456 км.
8 ч. 1 мин.
Малая Пера
21:04
21:07
535 км.
9 ч. 44 мин.
Каджером
22:13
22:15
609 км.
10 ч. 53 мин.
Чикшино
22:47
22:52
644 км.
11 ч. 27 мин.
Кожва 1
23:27
23:29
679 км.
12 ч. 7 мин.
Печора
23:47
00:17
691 км.
12 ч. 27 мин.
Янью
01:23
01:30
755 км.
14 ч. 3 мин.
Инта 1
03:17
03:36
859 км.
15 ч. 57 мин.
Марков
05:36
05:43
952 км.
18 ч. 16 мин.
Воркута
08:50
1090 км.
21 ч. 30 мин.
