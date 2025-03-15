Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 935Ж Волгоград — Самара. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 935Ж Волгоград — Самара на карте со всеми остановками
Расписание поезда Волгоград — Самара с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Волгоград 1
20:48
0 км.
0 ч. 0 мин.
Петров Вал
23:58
00:01
166 км.
3 ч. 10 мин.
Карамыш
01:54
01:56
260 км.
5 ч. 6 мин.
Саратов 1
Пассажирский
03:39
04:19
332 км.
6 ч. 51 мин.
Сенная
06:51
06:53
427 км.
10 ч. 3 мин.
Сызрань Город
09:43
09:50
576 км.
12 ч. 55 мин.
Самара
12:40
685 км.
15 ч. 52 мин.
