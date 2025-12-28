Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 942Я Великий Устюг — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 942Я Великий Устюг — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Великий Устюг — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Великий Устюг
16:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Вологда 1
02:53
03:20
396 км.
10 ч. 13 мин.
Галич
06:05
06:50
565 км.
13 ч. 25 мин.
Кострома Новая
09:10
22:15
670 км.
16 ч. 30 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
05:22
969 км.
1 д. 12 ч. 42 мин.
