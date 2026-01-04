Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 944Я Великий Устюг — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
21:00
22 ч. 10 мин.
19:10
5
Маршрут следования поезда 944Я Великий Устюг — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Великий Устюг — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Великий Устюг
21:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Коноша 1
04:50
05:20
327 км.
7 ч. 50 мин.
Череповец 1
10:16
10:44
568 км.
13 ч. 16 мин.
Бабаево
12:49
13:23
683 км.
15 ч. 49 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
19:10
1002 км.
22 ч. 10 мин.
