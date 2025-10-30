Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 971Я Печора — Киров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Печора — Киров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Печора
08:17
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сосногорск
12:17
12:40
236 км.
4 ч. 0 мин.
Микунь
17:10
17:24
473 км.
8 ч. 53 мин.
Котлас Южный
21:34
22:30
691 км.
13 ч. 17 мин.
Луза
00:13
00:23
768 км.
15 ч. 56 мин.
Пинюг
02:08
02:27
819 км.
17 ч. 51 мин.
Опарино
03:47
03:58
871 км.
19 ч. 30 мин.
Мураши
05:02
05:21
934 км.
20 ч. 45 мин.
Юрья
06:39
06:46
977 км.
22 ч. 22 мин.
Киров
Пассажирский
08:15
1033 км.
23 ч. 58 мин.
