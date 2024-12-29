Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 981Я Печора — Киров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Печора — Киров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Печора
08:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сосногорск
12:07
12:42
236 км.
3 ч. 52 мин.
Микунь
17:04
17:23
473 км.
8 ч. 49 мин.
Котлас Южный
21:20
22:30
691 км.
13 ч. 5 мин.
Сусоловка
23:33
23:36
744 км.
15 ч. 18 мин.
Луза
00:17
00:38
767 км.
16 ч. 2 мин.
Пинюг
02:23
02:31
818 км.
18 ч. 8 мин.
Опарино
03:29
04:03
870 км.
19 ч. 14 мин.
Мураши
05:20
05:35
933 км.
21 ч. 5 мин.
Юрья
06:42
06:48
976 км.
22 ч. 27 мин.
Киров
Пассажирский
08:08
1032 км.
23 ч. 53 мин.
