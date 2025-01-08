Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 982Г Киров — Воркута.
Маршрут следования поезда 982Г Киров — Воркута на карте со всеми остановками
Расписание поезда Киров — Воркута с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Киров
Пассажирский
20:43
0 км.
0 ч. 0 мин.
Юрья
22:02
22:04
56 км.
1 ч. 19 мин.
Мураши
23:04
23:19
99 км.
2 ч. 21 мин.
Опарино
00:23
00:24
162 км.
3 ч. 40 мин.
Пинюг
01:25
01:26
214 км.
4 ч. 42 мин.
Луза
02:42
02:43
265 км.
5 ч. 59 мин.
Сусоловка
03:25
03:27
288 км.
6 ч. 42 мин.
Котлас Южный
04:15
05:07
341 км.
7 ч. 32 мин.
Микунь
08:36
09:00
559 км.
11 ч. 53 мин.
Синдор
10:42
10:53
666 км.
13 ч. 59 мин.
Сосногорск
13:08
13:28
796 км.
16 ч. 25 мин.
Ираель
15:15
15:25
905 км.
18 ч. 32 мин.
Зеленоборск
15:37
15:47
915 км.
18 ч. 54 мин.
Каджером
16:17
16:27
949 км.
19 ч. 34 мин.
Кожва 1
17:28
17:53
1019 км.
20 ч. 45 мин.
Печора
18:13
19:19
1031 км.
21 ч. 30 мин.
Инта 1
22:23
23:12
1200 км.
1 д. 1 ч. 40 мин.
Марков
01:22
01:29
1293 км.
1 д. 4 ч. 39 мин.
Сивая Маска
02:05
02:16
1326 км.
1 д. 5 ч. 22 мин.
Сейда
03:38
03:53
1373 км.
1 д. 6 ч. 55 мин.
Воркута
05:35
1434 км.
1 д. 8 ч. 52 мин.
