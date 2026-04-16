Алексей – отзыв о поезде 340С Едем в поезде в купе из Новороссийска в Нижний Новгород, умираем от жары, кондиционер толком не работает, дети все сырые, вспотели, бились именно чуть ли ни бились за то что бы разрешили открыть окна в коридоре!!! Позорище, тем кто разрешает пускать такие поезда в такие погодные условия!!!

Райсан – отзыв о поезде 593С Обслуживался очень грубым проводником. Бейджика у него не было, ф.и.о он неохотно назвал Филатов Павел Викторович. За время следования он не выполнял своих обязанностей, а именно не оповестил о приближении к станции, на которой нужно было выходить ночью, не оповестил о приближении к санитарной зоне, не проводил санитарную уборку, в вагоне было очень грязно. А также у него не нашлось сдачи при покупке чая за все 8 часов пути. Совершенно не умеет разговаривать с пассажирами, очень грубый, невоспитанный молодой человек.

Костя – отзыв о поезде 591С Ехали поездом жара и духота в поезде стояла не выносимая, термометр показывал 34 градуса, вызвали начальника поезда, он извинился, но сказал, что сделать ничего не сможет. Вы не представляете, как было плохо, даже сердце кололо.

Екатерина Соколова – отзыв о поезде 587С Приехал обычный поезд в купе вагонами. Все вагоны одинаковые. Разница между первым и вторым классом только в том, что в первом классе посадка в купе 4 человека, а во втором классе 6 человек.

Костя – отзыв о поезде 583С Сегодня ночью проводник не пустил в поезд с электронными билетами на поезд, аргументируя это тем, что билеты нужно было распечатать. Хотя в самих же билетах указано, что они не требуют распечатки. Поезд уехал, а мы остались на вокзале с маленьким ребенком.

Алина Мамчиц – отзыв о поезде 513С Спасибо проводникам за заботу. В плане чистоты было все отлично. Но вагон конечно был далек от современных стандартов.

Валентин Корзун – отзыв о поезде 501С Приличный поезд. Все необходимое для комфортной поездки есть. Приятно когда о тебе заботятся. Наша проводница Наталия была очень внимательной и вежливой женщиной.

Валерий – отзыв о поезде 493С Билеты очень дорогие, а комфорт спорный. Например у нас не было комфортного купе. Оно уже давно требует ремонта. Хотя деньги брали как за новый вагон. Вопрос – где справедливость?

Артем Смолин – отзыв о поезде 482С Покупайте билеты на этот поезд! Всего за 5000 рублей получите неработающий кондиционер, грязный туалет и духоту в подарок. А, забыл! Как бонус будет периодически обдавать запахом мочи из того туалета.

Геннадий – отзыв о поезде 473С Ну его нах. Я давно не ездил на таких добитых поездах. Что был тот кондиционер, что его не было – вообще без разницы. Жара как в аду.

Елена Ярославовна – отзыв о поезде 470С Один из туалетов почему-то плохо убирали. В то же время как второй – убирали хорошо. Тот что реже убирали был дальше от коморки проводницы и от него неприятно пахло.

Дмитрий Валерьевич – отзыв о поезде 378С Ехал в 13 вагоне. Идеально. Кондиционер работал по полной программе. Даже порой сильнее чем нужно было. Постельное белье выдали замечательное.

Олег Варкута – отзыв о поезде 336С Все было нормально. Розеток валом, есть и обычные и USB. Всю дорогу проводники что-то делали. Туда сюда ходили, а не сидели на месте как бывает. Билеты бы подешевле сделали еще было бы лучше

Анна Витальевна – отзыв о поезде 326С Спасибо проводнице Наталии (12 вагон) которая старалась и выполняла добросовестно свою работу. В туалетах всегда была туалетная бумага, всё было идеально для меня. Даже был освежитель воздуха.

Светлана Боженова – отзыв о поезде 259С В вагоне мыли полы тряпкой которая размером была с носовой платок. СЕРЬЕЗНО? Как вы так их помоете? Только грязь размазывали туда сюда. Про туалет и говорить нечего. Грязь кругом куда ни глянь. Сделала замечание проводнице, та сказала что разберется. И не разобралась, с туалетом ничего вообще не происходило на протяжении всей поездки. Вот такие у нас работники на железной дороге.

Павел Карпович – отзыв о поезде 237С Хотелось бы видеть больше розеток или хотя бы удлинители потому что многим нужно подзарядить мобильники и планшеты, а на всех розеток не хватает. Также хотелось бы чтобы убирались почаще, особенно после остановок. На некоторых станциях туда-сюда выходят и наносят грязи, которая потом несколько часов не убирается.

Константин Андреевич – отзыв о поезде 203С 7 из 10. Снимаю бал за грязь и вонь в туалете.

Клео – отзыв о поезде 153Э Большое спасибо за поездку, нам с мужем понравилось буквально все.

Конюх Степан – отзыв о поезде 133С Когда сели в вагон – там были остатки деятельности прошлых пассажиров. Купе подмели и убрали все фантики только после того, как тронулись и час ехали. Если бы не сказал, то так бы в свинарнике и ехали.

Оля – отзыв о поезде 109С Очень порадовало наличие биотуалетов в поезде, а также проворность молодых проводниц. Спальные места тоже в норме, с полки только один раз чуть не свалилась)))))))))))))