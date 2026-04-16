Алина Мамчиц – отзыв о поезде 513С Спасибо проводникам за заботу. В плане чистоты было все отлично. Но вагон конечно был далек от современных стандартов.

Валентин Корзун – отзыв о поезде 501С Приличный поезд. Все необходимое для комфортной поездки есть. Приятно когда о тебе заботятся. Наша проводница Наталия была очень внимательной и вежливой женщиной.

Артем Смолин – отзыв о поезде 482С Покупайте билеты на этот поезд! Всего за 5000 рублей получите неработающий кондиционер, грязный туалет и духоту в подарок. А, забыл! Как бонус будет периодически обдавать запахом мочи из того туалета.

Геннадий – отзыв о поезде 473С Ну его нах. Я давно не ездил на таких добитых поездах. Что был тот кондиционер, что его не было – вообще без разницы. Жара как в аду.

Дмитрий Валерьевич – отзыв о поезде 378С Ехал в 13 вагоне. Идеально. Кондиционер работал по полной программе. Даже порой сильнее чем нужно было. Постельное белье выдали замечательное.

Олег Варкута – отзыв о поезде 336С Все было нормально. Розеток валом, есть и обычные и USB. Всю дорогу проводники что-то делали. Туда сюда ходили, а не сидели на месте как бывает. Билеты бы подешевле сделали еще было бы лучше

Анна Витальевна – отзыв о поезде 326С Спасибо проводнице Наталии (12 вагон) которая старалась и выполняла добросовестно свою работу. В туалетах всегда была туалетная бумага, всё было идеально для меня. Даже был освежитель воздуха.

Светлана Боженова – отзыв о поезде 259С В вагоне мыли полы тряпкой которая размером была с носовой платок. СЕРЬЕЗНО? Как вы так их помоете? Только грязь размазывали туда сюда. Про туалет и говорить нечего. Грязь кругом куда ни глянь. Сделала замечание проводнице, та сказала что разберется. И не разобралась, с туалетом ничего вообще не происходило на протяжении всей поездки. Вот такие у нас работники на железной дороге.

Павел Карпович – отзыв о поезде 237С Хотелось бы видеть больше розеток или хотя бы удлинители потому что многим нужно подзарядить мобильники и планшеты, а на всех розеток не хватает. Также хотелось бы чтобы убирались почаще, особенно после остановок. На некоторых станциях туда-сюда выходят и наносят грязи, которая потом несколько часов не убирается.

Константин Андреевич – отзыв о поезде 203С 7 из 10. Снимаю бал за грязь и вонь в туалете.

Конюх Степан – отзыв о поезде 133С Когда сели в вагон – там были остатки деятельности прошлых пассажиров. Купе подмели и убрали все фантики только после того, как тронулись и час ехали. Если бы не сказал, то так бы в свинарнике и ехали.