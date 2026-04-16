Расписание поездов Абинская — Ростов-на-Дону
Какие поезда ходят по этому маршруту
Маршрут движения поездов Абинская — Ростов-на-Дону
Расстояние между станциями составляет
324
км.
Приблизительное время следования составляет:
7 ч. 1 мин.
- 4 ч. 19 мин. – время в пути на поезде 806Э (самый быстрый поезд);
- 9 ч. 58 мин. – время в пути на поезде 378С (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 26
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Абинская — Ростов-на-Дону
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Стоимость билетов на поезд Абинская — Ростов-на-Дону по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 4184 рублей.
- Купе: 6276 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Едем в поезде в купе из Новороссийска в Нижний Новгород, умираем от жары, кондиционер толком не работает, дети все сырые, вспотели, бились именно чуть ли ни бились за то что бы разрешили открыть окна в коридоре!!! Позорище, тем кто разрешает пускать такие поезда в такие погодные условия!!!
Душно. старый поезд, но ехать можно
В поезде было ехать комфортно. Но тем не менее хотелось бы чтобы была решена проблема отсутствия интернета, когда в реаламках постоянно говорится про вайфай а его по факту совсем нет.
Спасибо проводникам за заботу. В плане чистоты было все отлично. Но вагон конечно был далек от современных стандартов.
Покупайте билеты на этот поезд! Всего за 5000 рублей получите неработающий кондиционер, грязный туалет и духоту в подарок. А, забыл! Как бонус будет периодически обдавать запахом мочи из того туалета.
Ну его нах. Я давно не ездил на таких добитых поездах. Что был тот кондиционер, что его не было – вообще без разницы. Жара как в аду.
Один из туалетов почему-то плохо убирали. В то же время как второй – убирали хорошо. Тот что реже убирали был дальше от коморки проводницы и от него неприятно пахло.
Ехал в 13 вагоне. Идеально. Кондиционер работал по полной программе. Даже порой сильнее чем нужно было. Постельное белье выдали замечательное.
Все было нормально. Розеток валом, есть и обычные и USB. Всю дорогу проводники что-то делали. Туда сюда ходили, а не сидели на месте как бывает. Билеты бы подешевле сделали еще было бы лучше
Спасибо проводнице Наталии (12 вагон) которая старалась и выполняла добросовестно свою работу. В туалетах всегда была туалетная бумага, всё было идеально для меня. Даже был освежитель воздуха.
В вагоне мыли полы тряпкой которая размером была с носовой платок. СЕРЬЕЗНО? Как вы так их помоете? Только грязь размазывали туда сюда. Про туалет и говорить нечего. Грязь кругом куда ни глянь. Сделала замечание проводнице, та сказала что разберется. И не разобралась, с туалетом ничего вообще не происходило на протяжении всей поездки. Вот такие у нас работники на железной дороге.
Хотелось бы видеть больше розеток или хотя бы удлинители потому что многим нужно подзарядить мобильники и планшеты, а на всех розеток не хватает. Также хотелось бы чтобы убирались почаще, особенно после остановок. На некоторых станциях туда-сюда выходят и наносят грязи, которая потом несколько часов не убирается.
Очень порадовало наличие биотуалетов в поезде, а также проворность молодых проводниц. Спальные места тоже в норме, с полки только один раз чуть не свалилась)))))))))))))
Поездка оказалась потрясающей! Комфортный вагон, новый поезд, вежливые и учтивые проводники, невероятно уютная атмосфера внутри купе. Спасибо за хорошую поездку!
