Расписание поездов Агрыз — Сенная
Какие поезда ходят по этому маршруту
Маршрут движения поездов Агрыз — Сенная
Расстояние между станциями составляет
833
км.
Приблизительное время следования составляет:
19 ч. 17 мин.
- 17 ч. 0 мин. – время в пути на поезде 522Е (самый быстрый поезд);
- 1 д. 0 ч. 20 мин. – время в пути на поезде 451Г (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 18
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Агрыз — Сенная
Стоимость билетов на поезд Агрыз — Сенная по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 4768 рублей.
- Купе: 7152 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Купили все купе, чтобы выспаться, так это было очень важно. С одной стороны шумело 4 человека в час ночи, на замечания не реагировали. Даже проводник не хотел их особо усмирять.
Когда покупала билет – было указано, что в вагоне есть кондиционер. Но его почему-то не было. Причем проводница такая довольная говорит А ЕГО НЕТ! И улыбается.
Всем привет. У нас была очень приятная и доброжелательная проводница, которая старалась и делала все для комфорта пассажиров. Вагоны были не новые но очень чистые и комфортные.
В поезде было немного душновато. Я ехала с собакой. Проблем никаких не было совершенно. Постельное белье выдали приличное. Без дырок и приятно пахнущее чистотой. Благодарю.
Единственный недостаток – это то что в вагоне вообще не работали розетки. Просто напрочь не работали. Не могла позарядить свой телефон никак. В вагоне было чисто. Проводник молодой мужчина. Молодец! Старался! Несколько раз в день мыл полы!
Ну и поезда. Вот как они были 20 лет назад, так ничего вообще не поменялось. Ну только что КОЕ-ГДЕ поставили лампочки диодные и вместо обычного туалета, где все летит на рельсы – поставили БИО туалет. Однако смердеть он от этого не особо перестал. Поэтому очень грустно смотреть на все это. Ничего не меняется.
Не знаю как вам – а меня уже дико бесят эти столетние вагоны, которые нужно прямиком в утиль отправить. После того как поездишь на нормальных вагонах – в этом безобразии больше не можешь нормально ездить.
Советую. Поезд не дорогой и ехать комфортно.
