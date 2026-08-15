Погода на станциях Ак-Кистау и Душанбе (Таджикистан)

Маршрут движения поездов Ак-Кистау — Душанбе (Таджикистан)

Расстояние между станциями составляет 1952 км.

Приблизительное время следования составляет: 1 д. 23 ч. 59 мин.

1 д. 22 ч. 38 мин. – время в пути на поезде 329Ж (самый быстрый поезд);

2 д. 1 ч. 20 мин. – время в пути на поезде 319Ж (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 2 поезда без пересадки.

Билеты на поезд Ак-Кистау — Душанбе (Таджикистан)

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.