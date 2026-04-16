Катя – отзыв о поезде 607С Произошла со мной банальность, с которой столкнулись уже многие мои друзья: не посадили в вагон, т. к. на руках был только электронный билет (распечатанный не в кассе, а просто на принтере). Ну, где такое видано!!! Ну как так можно!!! Это оскорбительное отношение к людям.

Райсан – отзыв о поезде 593С Обслуживался очень грубым проводником. Бейджика у него не было, ф.и.о он неохотно назвал Филатов Павел Викторович. За время следования он не выполнял своих обязанностей, а именно не оповестил о приближении к станции, на которой нужно было выходить ночью, не оповестил о приближении к санитарной зоне, не проводил санитарную уборку, в вагоне было очень грязно. А также у него не нашлось сдачи при покупке чая за все 8 часов пути. Совершенно не умеет разговаривать с пассажирами, очень грубый, невоспитанный молодой человек.

Костя – отзыв о поезде 591С Ехали поездом жара и духота в поезде стояла не выносимая, термометр показывал 34 градуса, вызвали начальника поезда, он извинился, но сказал, что сделать ничего не сможет. Вы не представляете, как было плохо, даже сердце кололо.

Екатерина Соколова – отзыв о поезде 587С Приехал обычный поезд в купе вагонами. Все вагоны одинаковые. Разница между первым и вторым классом только в том, что в первом классе посадка в купе 4 человека, а во втором классе 6 человек.

Костя – отзыв о поезде 583С Сегодня ночью проводник не пустил в поезд с электронными билетами на поезд, аргументируя это тем, что билеты нужно было распечатать. Хотя в самих же билетах указано, что они не требуют распечатки. Поезд уехал, а мы остались на вокзале с маленьким ребенком.

Алина Мамчиц – отзыв о поезде 513С Спасибо проводникам за заботу. В плане чистоты было все отлично. Но вагон конечно был далек от современных стандартов.

Валентин Корзун – отзыв о поезде 501С Приличный поезд. Все необходимое для комфортной поездки есть. Приятно когда о тебе заботятся. Наша проводница Наталия была очень внимательной и вежливой женщиной.

Валерий – отзыв о поезде 493С Билеты очень дорогие, а комфорт спорный. Например у нас не было комфортного купе. Оно уже давно требует ремонта. Хотя деньги брали как за новый вагон. Вопрос – где справедливость?

Геннадий – отзыв о поезде 473С Ну его нах. Я давно не ездил на таких добитых поездах. Что был тот кондиционер, что его не было – вообще без разницы. Жара как в аду.

Зинаида – отзыв о поезде 457С Матрасы и подушки считай новые. Белоснежное белье, которое приято пахло. Плохо что не все пассажиры соблюдают меры приличия при проезде в общественном транспорте. Но это лишь подтверждает уровень воспитания большинства.

Светлана Боженова – отзыв о поезде 259С В вагоне мыли полы тряпкой которая размером была с носовой платок. СЕРЬЕЗНО? Как вы так их помоете? Только грязь размазывали туда сюда. Про туалет и говорить нечего. Грязь кругом куда ни глянь. Сделала замечание проводнице, та сказала что разберется. И не разобралась, с туалетом ничего вообще не происходило на протяжении всей поездки. Вот такие у нас работники на железной дороге.

Павел Карпович – отзыв о поезде 237С Хотелось бы видеть больше розеток или хотя бы удлинители потому что многим нужно подзарядить мобильники и планшеты, а на всех розеток не хватает. Также хотелось бы чтобы убирались почаще, особенно после остановок. На некоторых станциях туда-сюда выходят и наносят грязи, которая потом несколько часов не убирается.

Илья Алексеевич – отзыв о поезде 235С Ужасно жарко. Я люблю баню и все такое. Но вот это выдержать было просто невозможно. В нашем вагоне почему-то не работал кондиционер и бы как на сковородке ехали. Хотя в билете было отмечено что стоит кондиционер. Да и у меня мыслей других и не возникало, потому что поезд дальнего следования. А тут вот как бывает.

Вероника Викторовна – отзыв о поезде 229С Ехать далеко, но очень комфортно. Матрасы и белье чистое и приятное. Никакого не было постороннего шума от поезда ночью (в прошлый раз в вагоне что-то стучало и я долго не могла заснуть нормально ночью). Вежливые проводницы, которые знают свое дело и стараются. Мне все очень понравилось. Считаю это один из лучших поездов дальнего следования в России.

Вика – отзыв о поезде 205С Приятные и отзывчивые проводницы, вкусный чай и ухоженный вагон. А что еще нужно, чтобы с комфортом доехать до места назначения? Я реально отдохнула за время поездки. И это о многом говорит. Потому что часто только устаешь от таких долгих передвижений.

Константин Андреевич – отзыв о поезде 203С 7 из 10. Снимаю бал за грязь и вонь в туалете.

Клео – отзыв о поезде 153Э Большое спасибо за поездку, нам с мужем понравилось буквально все.

Конюх Степан – отзыв о поезде 133С Когда сели в вагон – там были остатки деятельности прошлых пассажиров. Купе подмели и убрали все фантики только после того, как тронулись и час ехали. Если бы не сказал, то так бы в свинарнике и ехали.