Расписание поездов Анапа — Каневская
Маршрут движения поездов Анапа — Каневская
Расстояние между станциями составляет
253
км.
Приблизительное время следования составляет:
6 ч. 22 мин.
- 4 ч. 8 мин. – время в пути на поезде 011Э (самый быстрый поезд);
- 8 ч. 25 мин. – время в пути на поезде 259С (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 26
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Анапа — Каневская
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Стоимость билетов на поезд Анапа — Каневская по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 8258 рублей.
- Купе: 12387 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Недавно воспользовалась услугами поезда 217С впервые, купе для инвалидов. Чисто, аккуратно, за день 2 раза была уборка купе. Проводник внимательная, несколько раз забегала, интересуясь не надо ли чего. Начальник поезда Соколов Дмитрий. Меня всё устроило, удачи ребятам.
Когда кондиционер нужен - его нет. В нашем случае было вообще наоборот. Кондиционер в вагоне был и работал. Но на улице было прохладно, без солнца, в вагоне было комфортно но никто кондиционер не выключал и нас подморозило.
Поезд чистый, внутри все аккуратно. Персонал отзывчивый и доброжелательный. Время то, что нужно. Я доволен.
Поезд совершенно не предназначен для поездки с детьми и коляской. Нет никаких отдельных даже уголков, куда можно ее нормально поставить чтобы она никому не мешала.
Спасибо проводникам за заботу. В плане чистоты было все отлично. Но вагон конечно был далек от современных стандартов.
Приличный поезд. Все необходимое для комфортной поездки есть. Приятно когда о тебе заботятся. Наша проводница Наталия была очень внимательной и вежливой женщиной.
Ну его нах. Я давно не ездил на таких добитых поездах. Что был тот кондиционер, что его не было – вообще без разницы. Жара как в аду.
Вагон супер. Биотуалет, можно открыть форточку, есть кондиционер и он работает что немаловажно! Персонал вежлив, вагон не убит, Одним словом ехать одно удовольствие!
В вагоне мыли полы тряпкой которая размером была с носовой платок. СЕРЬЕЗНО? Как вы так их помоете? Только грязь размазывали туда сюда. Про туалет и говорить нечего. Грязь кругом куда ни глянь. Сделала замечание проводнице, та сказала что разберется. И не разобралась, с туалетом ничего вообще не происходило на протяжении всей поездки. Вот такие у нас работники на железной дороге.
Поезд довольно неплохой, поездка прошла успешно. Но цены высокие на билеты и с каждым месяцем растут все выше и выше.
Ну одно радует что стоял биотуалет, уже хорошо. А то раньше стояли обычные туалеты и их постоянно закрывали во время езды. И проводница какая-то не в духе попалась, ни улыбки тебе, ничего.
7 из 10. Снимаю бал за грязь и вонь в туалете.
Быстро купил билет на этом сайте, выехал, ехать было конечно долго, но был удивлен комфорту, который был в вагоне. Давно я не ездил в таких хороших условиях. Даже по туалету и его чистоте никаких вообще вопросов не было.
Когда сели в вагон – там были остатки деятельности прошлых пассажиров. Купе подмели и убрали все фантики только после того, как тронулись и час ехали. Если бы не сказал, то так бы в свинарнике и ехали.
Очень порадовало наличие биотуалетов в поезде, а также проворность молодых проводниц. Спальные места тоже в норме, с полки только один раз чуть не свалилась)))))))))))))
14.06.2021 ехали из Анапы на этом поезде. Путешествие получилось приятным и быстрым. Даже дети не сильно устали от самой поездки. Поэтому ставлю этому поезду плюс.
