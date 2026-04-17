Расписание поездов Анапа — Морозовская
Маршрут движения поездов Анапа — Морозовская
Расстояние между станциями составляет
580
км.
Приблизительное время следования составляет:
18 ч. 8 мин.
- 15 ч. 40 мин. – время в пути на поезде 243С (самый быстрый поезд);
- 19 ч. 48 мин. – время в пути на поезде 157С (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 20
поездов
без пересадки.
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Стоимость билетов на поезд Анапа — Морозовская по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 2228 рублей.
- Купе: 3342 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Спасибо все хорошо не верите. Замечательная проводница .. а вы шуметь и не уважаете людей и пишите плохие отзывы .. гнилые люди
Обслуживался очень грубым проводником. Бейджика у него не было, ф.и.о он неохотно назвал Филатов Павел Викторович. За время следования он не выполнял своих обязанностей, а именно не оповестил о приближении к станции, на которой нужно было выходить ночью, не оповестил о приближении к санитарной зоне, не проводил санитарную уборку, в вагоне было очень грязно. А также у него не нашлось сдачи при покупке чая за все 8 часов пути. Совершенно не умеет разговаривать с пассажирами, очень грубый, невоспитанный молодой человек.
Ехали поездом жара и духота в поезде стояла не выносимая, термометр показывал 34 градуса, вызвали начальника поезда, он извинился, но сказал, что сделать ничего не сможет. Вы не представляете, как было плохо, даже сердце кололо.
Приехал обычный поезд в купе вагонами. Все вагоны одинаковые. Разница между первым и вторым классом только в том, что в первом классе посадка в купе 4 человека, а во втором классе 6 человек.
Сегодня ночью проводник не пустил в поезд с электронными билетами на поезд, аргументируя это тем, что билеты нужно было распечатать. Хотя в самих же билетах указано, что они не требуют распечатки. Поезд уехал, а мы остались на вокзале с маленьким ребенком.
Прекрасный поезд! Мы с мужем остались довольны поездкой. Что немаловажно – отношение очень человеческое. Видно что проводница старается для людей и очень любит свою работу.
12 вагон – ни биотуалета, ни кондиционера. И все вытекающие из этого неудобства – получите и распишитесь. Ехала с мужем и ребенком с отдыха – за время поездки устала еще больше, как будто и не отдыхала.
Я люблю когда в купе чисто и убранно. Но вот не могу сказать этого про этот поезд. В углах песок. Подметают просто для вида. Что якобы подметено. Но песок просто размазывается ровным слоем по всем проходам.
Билеты очень дорогие, а комфорт спорный. Например у нас не было комфортного купе. Оно уже давно требует ремонта. Хотя деньги брали как за новый вагон. Вопрос – где справедливость?
Добрый день! Ехали от конечной и до конечной, поэтому прочуствовали всю дорогу на себе))) В вагоне у нас был кондиционер, как полагается, НО!!!!! Стояла такая жара на улице, что он не до конца справлялся с охлаждением и было жарко. Но подразумеваю, что без него бы вообще бы там все загнулись…. Проводницы приятные женщины.
Большое спасибо за поездку, нам с мужем понравилось буквально все.
