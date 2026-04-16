Максим – отзыв о поезде 515С Спасибо все хорошо не верите. Замечательная проводница .. а вы шуметь и не уважаете людей и пишите плохие отзывы .. гнилые люди

Фёдор Сергеевич – отзыв о поезде 595С Эта поездка испортила все настроение от отдыха! Вагон старый, кондиционера нет, температура в салоне 35 градусов по термометру (по ощущениям – все 50 С!!!), открытые форточки не охлаждают совсем, дышать в поезде нечем!!! Это просто АД!!!Я с пОтом ведра четыре воды потерял пока ехал! Идем дальше – туалеты не “био”, все раздолбанные, на полу вода, адский запах! Как там люди справляют нужду, да еще и на ходу в шатающемся вагоне, я не знаю! (( Белье в вагоне старое, да еще и рыжего таракана прибили тапком девчонки с соседнего места! Обидно, что период отдыха всего 4 месяца и не могут поставить на ход вагоны ТОЛЬКО с КОНДИЦИОНЕРОМ!

Ковальчук Евгения – отзыв о поезде 539С Когда кондиционер нужен - его нет. В нашем случае было вообще наоборот. Кондиционер в вагоне был и работал. Но на улице было прохладно, без солнца, в вагоне было комфортно но никто кондиционер не выключал и нас подморозило.

Ярослав – отзыв о поезде 535С Поезд чистый, внутри все аккуратно. Персонал отзывчивый и доброжелательный. Время то, что нужно. Я доволен.

Оля – отзыв о поезде 525С Прекрасный поезд! Мы с мужем остались довольны поездкой. Что немаловажно – отношение очень человеческое. Видно что проводница старается для людей и очень любит свою работу.

Анжелика – отзыв о поезде 519С 12 вагон – ни биотуалета, ни кондиционера. И все вытекающие из этого неудобства – получите и распишитесь. Ехала с мужем и ребенком с отдыха – за время поездки устала еще больше, как будто и не отдыхала.

Вика – отзыв о поезде 517С Поезд совершенно не предназначен для поездки с детьми и коляской. Нет никаких отдельных даже уголков, куда можно ее нормально поставить чтобы она никому не мешала.

Александра Витальевна Зась – отзыв о поезде 503С Я люблю когда в купе чисто и убранно. Но вот не могу сказать этого про этот поезд. В углах песок. Подметают просто для вида. Что якобы подметено. Но песок просто размазывается ровным слоем по всем проходам.

Оленька – отзыв о поезде 289С Вагон супер. Биотуалет, можно открыть форточку, есть кондиционер и он работает что немаловажно! Персонал вежлив, вагон не убит, Одним словом ехать одно удовольствие!

Лариса – отзыв о поезде 255С Поезд довольно неплохой, поездка прошла успешно. Но цены высокие на билеты и с каждым месяцем растут все выше и выше.

Валерия Стасюк – отзыв о поезде 243С Добрый день! Ехали от конечной и до конечной, поэтому прочуствовали всю дорогу на себе))) В вагоне у нас был кондиционер, как полагается, НО!!!!! Стояла такая жара на улице, что он не до конца справлялся с охлаждением и было жарко. Но подразумеваю, что без него бы вообще бы там все загнулись…. Проводницы приятные женщины.

Алёна Васильевна – отзыв о поезде 221С Ну одно радует что стоял биотуалет, уже хорошо. А то раньше стояли обычные туалеты и их постоянно закрывали во время езды. И проводница какая-то не в духе попалась, ни улыбки тебе, ничего.

Машенька Д. – отзыв о поезде 155С Хорошие проводницы, чистое купе, никаких вопросов не было во время поездки. Есть лишь пожелание – сделать небольшой косметический ремонт, видно что вагоны нужно хотя бы перекрамить.

Кирилл Белый – отзыв о поезде 151С Быстро купил билет на этом сайте, выехал, ехать было конечно долго, но был удивлен комфорту, который был в вагоне. Давно я не ездил в таких хороших условиях. Даже по туалету и его чистоте никаких вообще вопросов не было.