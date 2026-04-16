Расписание поездов Анапа — Протока
Маршрут движения поездов Анапа — Протока
Расстояние между станциями составляет
72
км.
Приблизительное время следования составляет:
2 ч. 53 мин.
- 1 ч. 58 мин. – время в пути на поезде 151С (самый быстрый поезд);
- 4 ч. 21 мин. – время в пути на поезде 525С (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 22
поезда
без пересадки.
Билеты на поезд Анапа — Протока
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Стоимость билетов на поезд Анапа — Протока по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 8022 рублей.
- Купе: 12033 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Спасибо все хорошо не верите. Замечательная проводница .. а вы шуметь и не уважаете людей и пишите плохие отзывы .. гнилые люди
Эта поездка испортила все настроение от отдыха! Вагон старый, кондиционера нет, температура в салоне 35 градусов по термометру (по ощущениям – все 50 С!!!), открытые форточки не охлаждают совсем, дышать в поезде нечем!!! Это просто АД!!!Я с пОтом ведра четыре воды потерял пока ехал! Идем дальше – туалеты не “био”, все раздолбанные, на полу вода, адский запах! Как там люди справляют нужду, да еще и на ходу в шатающемся вагоне, я не знаю! (( Белье в вагоне старое, да еще и рыжего таракана прибили тапком девчонки с соседнего места! Обидно, что период отдыха всего 4 месяца и не могут поставить на ход вагоны ТОЛЬКО с КОНДИЦИОНЕРОМ!
Когда кондиционер нужен - его нет. В нашем случае было вообще наоборот. Кондиционер в вагоне был и работал. Но на улице было прохладно, без солнца, в вагоне было комфортно но никто кондиционер не выключал и нас подморозило.
Поезд чистый, внутри все аккуратно. Персонал отзывчивый и доброжелательный. Время то, что нужно. Я доволен.
Прекрасный поезд! Мы с мужем остались довольны поездкой. Что немаловажно – отношение очень человеческое. Видно что проводница старается для людей и очень любит свою работу.
12 вагон – ни биотуалета, ни кондиционера. И все вытекающие из этого неудобства – получите и распишитесь. Ехала с мужем и ребенком с отдыха – за время поездки устала еще больше, как будто и не отдыхала.
Поезд совершенно не предназначен для поездки с детьми и коляской. Нет никаких отдельных даже уголков, куда можно ее нормально поставить чтобы она никому не мешала.
Я люблю когда в купе чисто и убранно. Но вот не могу сказать этого про этот поезд. В углах песок. Подметают просто для вида. Что якобы подметено. Но песок просто размазывается ровным слоем по всем проходам.
Вагон супер. Биотуалет, можно открыть форточку, есть кондиционер и он работает что немаловажно! Персонал вежлив, вагон не убит, Одним словом ехать одно удовольствие!
Поезд довольно неплохой, поездка прошла успешно. Но цены высокие на билеты и с каждым месяцем растут все выше и выше.
Добрый день! Ехали от конечной и до конечной, поэтому прочуствовали всю дорогу на себе))) В вагоне у нас был кондиционер, как полагается, НО!!!!! Стояла такая жара на улице, что он не до конца справлялся с охлаждением и было жарко. Но подразумеваю, что без него бы вообще бы там все загнулись…. Проводницы приятные женщины.
Ну одно радует что стоял биотуалет, уже хорошо. А то раньше стояли обычные туалеты и их постоянно закрывали во время езды. И проводница какая-то не в духе попалась, ни улыбки тебе, ничего.
Хорошие проводницы, чистое купе, никаких вопросов не было во время поездки. Есть лишь пожелание – сделать небольшой косметический ремонт, видно что вагоны нужно хотя бы перекрамить.
Быстро купил билет на этом сайте, выехал, ехать было конечно долго, но был удивлен комфорту, который был в вагоне. Давно я не ездил в таких хороших условиях. Даже по туалету и его чистоте никаких вообще вопросов не было.
14.06.2021 ехали из Анапы на этом поезде. Путешествие получилось приятным и быстрым. Даже дети не сильно устали от самой поездки. Поэтому ставлю этому поезду плюс.
