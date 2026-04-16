Эрна – отзыв о поезде 217С Недавно воспользовалась услугами поезда 217С впервые, купе для инвалидов. Чисто, аккуратно, за день 2 раза была уборка купе. Проводник внимательная, несколько раз забегала, интересуясь не надо ли чего. Начальник поезда Соколов Дмитрий. Меня всё устроило, удачи ребятам.

Фёдор Сергеевич – отзыв о поезде 595С Эта поездка испортила все настроение от отдыха! Вагон старый, кондиционера нет, температура в салоне 35 градусов по термометру (по ощущениям – все 50 С!!!), открытые форточки не охлаждают совсем, дышать в поезде нечем!!! Это просто АД!!!Я с пОтом ведра четыре воды потерял пока ехал! Идем дальше – туалеты не “био”, все раздолбанные, на полу вода, адский запах! Как там люди справляют нужду, да еще и на ходу в шатающемся вагоне, я не знаю! (( Белье в вагоне старое, да еще и рыжего таракана прибили тапком девчонки с соседнего места! Обидно, что период отдыха всего 4 месяца и не могут поставить на ход вагоны ТОЛЬКО с КОНДИЦИОНЕРОМ!

Ковальчук Евгения – отзыв о поезде 539С Когда кондиционер нужен - его нет. В нашем случае было вообще наоборот. Кондиционер в вагоне был и работал. Но на улице было прохладно, без солнца, в вагоне было комфортно но никто кондиционер не выключал и нас подморозило.

Ярослав – отзыв о поезде 535С Поезд чистый, внутри все аккуратно. Персонал отзывчивый и доброжелательный. Время то, что нужно. Я доволен.

Анжелика – отзыв о поезде 519С 12 вагон – ни биотуалета, ни кондиционера. И все вытекающие из этого неудобства – получите и распишитесь. Ехала с мужем и ребенком с отдыха – за время поездки устала еще больше, как будто и не отдыхала.

Вика – отзыв о поезде 517С Поезд совершенно не предназначен для поездки с детьми и коляской. Нет никаких отдельных даже уголков, куда можно ее нормально поставить чтобы она никому не мешала.

Алина Мамчиц – отзыв о поезде 513С Спасибо проводникам за заботу. В плане чистоты было все отлично. Но вагон конечно был далек от современных стандартов.

Александра Витальевна Зась – отзыв о поезде 503С Я люблю когда в купе чисто и убранно. Но вот не могу сказать этого про этот поезд. В углах песок. Подметают просто для вида. Что якобы подметено. Но песок просто размазывается ровным слоем по всем проходам.

Валентин Корзун – отзыв о поезде 501С Приличный поезд. Все необходимое для комфортной поездки есть. Приятно когда о тебе заботятся. Наша проводница Наталия была очень внимательной и вежливой женщиной.

Геннадий – отзыв о поезде 473С Ну его нах. Я давно не ездил на таких добитых поездах. Что был тот кондиционер, что его не было – вообще без разницы. Жара как в аду.

Василий Шарковский – отзыв о поезде 293С Ехал в Мурманск от родственников. Поезд вполне себе хороший. Не жарко. Чисто. Постельное белье не сильно старое. Матрасы удобные. Чего еще вам надо в поездке?

Оленька – отзыв о поезде 289С Вагон супер. Биотуалет, можно открыть форточку, есть кондиционер и он работает что немаловажно! Персонал вежлив, вагон не убит, Одним словом ехать одно удовольствие!

Светлана Боженова – отзыв о поезде 259С В вагоне мыли полы тряпкой которая размером была с носовой платок. СЕРЬЕЗНО? Как вы так их помоете? Только грязь размазывали туда сюда. Про туалет и говорить нечего. Грязь кругом куда ни глянь. Сделала замечание проводнице, та сказала что разберется. И не разобралась, с туалетом ничего вообще не происходило на протяжении всей поездки. Вот такие у нас работники на железной дороге.

Лариса – отзыв о поезде 255С Поезд довольно неплохой, поездка прошла успешно. Но цены высокие на билеты и с каждым месяцем растут все выше и выше.

Валерия Стасюк – отзыв о поезде 243С Добрый день! Ехали от конечной и до конечной, поэтому прочуствовали всю дорогу на себе))) В вагоне у нас был кондиционер, как полагается, НО!!!!! Стояла такая жара на улице, что он не до конца справлялся с охлаждением и было жарко. Но подразумеваю, что без него бы вообще бы там все загнулись…. Проводницы приятные женщины.

Павел Карпович – отзыв о поезде 237С Хотелось бы видеть больше розеток или хотя бы удлинители потому что многим нужно подзарядить мобильники и планшеты, а на всех розеток не хватает. Также хотелось бы чтобы убирались почаще, особенно после остановок. На некоторых станциях туда-сюда выходят и наносят грязи, которая потом несколько часов не убирается.

Алёна Васильевна – отзыв о поезде 221С Ну одно радует что стоял биотуалет, уже хорошо. А то раньше стояли обычные туалеты и их постоянно закрывали во время езды. И проводница какая-то не в духе попалась, ни улыбки тебе, ничего.

Константин Андреевич – отзыв о поезде 203С 7 из 10. Снимаю бал за грязь и вонь в туалете.

Машенька Д. – отзыв о поезде 155С Хорошие проводницы, чистое купе, никаких вопросов не было во время поездки. Есть лишь пожелание – сделать небольшой косметический ремонт, видно что вагоны нужно хотя бы перекрамить.

Кирилл Белый – отзыв о поезде 151С Быстро купил билет на этом сайте, выехал, ехать было конечно долго, но был удивлен комфорту, который был в вагоне. Давно я не ездил в таких хороших условиях. Даже по туалету и его чистоте никаких вообще вопросов не было.

Конюх Степан – отзыв о поезде 133С Когда сели в вагон – там были остатки деятельности прошлых пассажиров. Купе подмели и убрали все фантики только после того, как тронулись и час ехали. Если бы не сказал, то так бы в свинарнике и ехали.