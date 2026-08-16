Погода на станциях Армавир и Приютово

Маршрут движения поездов Армавир — Приютово

Расстояние между станциями составляет 1710 км.

Приблизительное время следования составляет: 1 д. 17 ч. 59 мин.

1 д. 13 ч. 47 мин. – время в пути на поезде 445С (самый быстрый поезд);

1 д. 19 ч. 6 мин. – время в пути на поезде 578С (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 5 поездов без пересадки.

Билеты на поезд Армавир — Приютово

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.