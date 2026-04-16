Расписание поездов Белово — Прокопьевск
Маршрут движения поездов Белово — Прокопьевск
Расстояние между станциями составляет
62
км.
Приблизительное время следования составляет:
2 ч. 5 мин.
- 1 ч. 35 мин. – время в пути на поезде 857Н (самый быстрый поезд);
- 2 ч. 18 мин. – время в пути на поезде 619Н (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 19
поездов
без пересадки.
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Стоимость билетов на поезд Белово — Прокопьевск по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 9268 рублей.
- Купе: 13902 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
18.01.2025г. В фирменном поезде вагон номер 5 снаружи был ужасно грязный,но и внутри вагона не было чисто и уютно. Через стекло все было тускло и безрадостно, а на улице светило яркое солнце, такое "чистое" стекло! Проводник Ольга соответствовала - грубая, неприветливая, разговаривала с угрозой в голосе. Тарифы не соответствуют сервису.
Ехали трое суток с Краснодара, в омском 19 вагоне. Муж военный у меня и в отпуск всегда идет неожиданно, билеты зараннее ну никак не купишь. Брали билеты на обратку, опаздывать нельзя на работу. Ехали 25 - 28 июля. В таком вагоне мы ездили последний раз лет 6 назад наверное. 2 розетки на вагон, нет биотуалета и кондиционера, вонь, ну и очень громкая проводница со странными замечаниями: "Это не вы там ершик в туалете утопили". Ну и я знала что примерно ожидать от кемеровского поезда, ничего хорошего... Спасибо за комфорт РЖД.
Я решил воспользоваться службой РЖД "Сопровождение маломобильных пассажиров". Служба предоставляет такие услуги как помощь в посадке в вагон предоставляя ребят, которые помогают в передвижении по территории вокзала, помогают нести багаж и берут за руку инвалида по зрению или же предлагают коляску для безопасного передвижения. Это приятный плюс.
Обслуживался очень грубым проводником. Бейджика у него не было, ф.и.о он неохотно назвал Филатов Павел Викторович. За время следования он не выполнял своих обязанностей, а именно не оповестил о приближении к станции, на которой нужно было выходить ночью, не оповестил о приближении к санитарной зоне, не проводил санитарную уборку, в вагоне было очень грязно. А также у него не нашлось сдачи при покупке чая за все 8 часов пути. Совершенно не умеет разговаривать с пассажирами, очень грубый, невоспитанный молодой человек.
Поезд очень часто останавливается на станциях и стоит там по часу. Зачем такие долгие остановки? Можно сократить их вдвое и поезд будет приезжать на пол дня раньше.
Добрый день! Ехали от конечной и до конечной, поэтому прочуствовали всю дорогу на себе))) В вагоне у нас был кондиционер, как полагается, НО!!!!! Стояла такая жара на улице, что он не до конца справлялся с охлаждением и было жарко. Но подразумеваю, что без него бы вообще бы там все загнулись…. Проводницы приятные женщины.
Спасибо за приятную поездку. Ехали всей семьей в купе. Единственное, что не понравилось – это то, что было грязновато. Во время поездки подметали, но влажной уборки не делали. Да и подметали формально, только пыль погоняли туда-сюда да и все.
Увлекательное путешествие длинною чуть менее двух суток. Под конец спина заболела.
Пора менять старые вагоны на новые. Ночью в купе было очень холодно, дополнительного пледа нам не дали, а из окон дул ветер. Спрашивается – за что вообще платили деньги?
