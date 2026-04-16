Виктория – отзыв о поезде 332Й Хочется сказать о поезде 332 вагон 4 о проводнике АХТЯМОВОЙ НАТАЛЬИ БОЛЬШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ЭТО ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ ДРУГИХ ПРОВОДНИКОВ КОТОРЫЕ К СОЖАЛЕНИЮ ЗАБЫВАЮТ ВЫПОЛНЯТЬ ПРЯМЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СВОИ ТЕПЛОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПАССАЖИРАМ А САМОЕ ГЛАВНОЕ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ЧИСТОТЫ ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ПОЕЗДКИ ИЗ г Челябинска др Сургута соблюдались все нормы сан. эпидем надзора Постоянно в вагоне чисто и уютно, туалет всегда поддерживался порядок, что за редкостью можно было наблюдать в других поездах ПРОСИМ РУКОВОДСТВО ОБРАЩАТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА ЛУЧШИХ ПРОВОДНИКОВ И ПООЩРЯТЬ В МАТЕРИАЛЬНОМ ПЛАНЕ ЭТО БУДЕТ СТИМУЛОМ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ В РАБОТЕ В ВЫПОЛНЕНИИ СВОИХ ПРЯМЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ И ЯВЛЯТЬСЯ ПРИМЕРОМ .СЕМЬЯ САЙКИНЫХ И ДРУГИХ ПАССАЖИРОВ.

Илья – отзыв о поезде 542У В вагоне почти сразу после отъезда перестал гореть свет, что-то там сгорело. Как вы понимаете кондиционер тоже перестал работать. Ехали пол дроги и парились, пока на одной из станцией не починили.

Никита – отзыв о поезде 380У Как можно такие поезда вообще выпускать на линии? Мобильный никак не зарядить – в вагоне нет рабочих розеток. Туалет – до сих пор все на рельсы летит!!!

Никита Дмитриевич – отзыв о поезде 346У Невероятно, но мне попался новый вагон! Нечасто такое бывает. Доволен как слон))) Еще в купе ехали только вдвоем. Вообще круть.

Валерия – отзыв о поезде 346И Если не придираться к мелочам – то все было ОК. Вагоны не новые, это правда. Но зато очень прибрано и чисто. Заслуга проводниц.

Зоя Степановна – отзыв о поезде 342Е 11 вагон, в середине. Проводницы внимательные и приятные. В купе было чисто. НОВЫЕ подушки и матрас! Было очень приятно на них лежать! Белье было без дырок и пятен.

Ольга Мирон – отзыв о поезде 310Е Спасибо за приятную поездку. Проводник Игорь выполнял свои обязанности идеально! Спасибо большое что есть еще такие ответственные работники на железной дороге!

Диана – отзыв о поезде 102Й Всем привет. Поездка прошла без происшествий. Все хорошо. Хочу выразить свою благодарность проводнице 9 вагон (не помню имя), которая профессионально выполняла свои обязанности.

Екатерина Д. – отзыв о поезде 088Й Что ни скажи, а курить они так и не прекращают. Да что там – проводники сами за компанию стоят пыхтят. Вот и кому жаловаться на это? Решила вот написать в интернете может быть начальники железной дороги почитают это и сделают выговор. Или отдельные вагоны для тех кто хочет курить – пусть там себе дымят сколько влезет.

Андропов – отзыв о поезде 068Ы Нормальный поезд, поездка прошла отлично. Если бы ехал быстрее и не стоял на остановках так долго то было бы еще лучше.

ИРИНА – отзыв о поезде 060У Впечатление от поездки положительное. Вагоны не грязные, проводники тщательно убираются. Никаких проблем. Если бы можно было еще выбирать пассажиров, которые едут рядом, то вообще было бы просто супер.