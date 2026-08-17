Игорь – отзыв о поезде 035А Вагон ресторан полное г**но мест нет еду в купе не носят совсем некому носить извените говорят они сиди голодный пи**рский поезд

Наталия Дмитрук – отзыв о поезде 511М Ехать было приятно. В вагоне было чисто и удобно. Кондиционера не было, но на улице было не жарко и поэтому в вагоне было приятно и комфортно.

Валентина Д. – отзыв о поезде 495Я Билеты мы покупали на этот поезд еще за месяц до отправления. Через интернет. Оказалось быстро и очень удобно. Во время посадки боялась что будут накладки из-за электронных билетов. Но их не было. Все прошло хорошо.

Эльвира – отзыв о поезде 471М Брала ЛЮКС и купе. Думала что хотя бы так я смогу получить нормальный комфорт во время поездки. Нет. Итог – ничего нормального не получила. Кондиционер не работал! Вы представляете? Терпела жару до самого Адлера.

леший – отзыв о поезде 377Я плохо что до сих пор не могут сделать нормальный вагон для курящих. сколько ни езди на этих поездах сколько ни говори всем плевать. окей буду курить между вагонами и в туалетах пока вы не сделаете нормальную курилку

Кристина Алексеевна – отзыв о поезде 295Я Поезд хорошо обновили. Я на нем раньше ездила – было все добитое. Сейчас вагоны чистые и считай новые. Установили биотуалет.

Валерия – отзыв о поезде 282Я Хороший вагон, оснащен кондиционером. Очень комфортно было ехать. Проводница нормальная девушка. На выбор много всяких вкусняшек к чаю.

Гасан – отзыв о поезде 261Я Если чесно – думал будет хуже. Поначитался отзывов про этот поезд думал не доеду. Но все оказалось очень даже ничего. Приличный поезд. Чистый. Уборка на моей памяти делалась 2 раза, одна из них влажная.

Алеся – отзыв о поезде 225С Ехала с дочкой из Мурманска до Рязани. Поезд не скажу что эталонный, но достаточно хороший. Проводницы вежливые женщины, знающие что делают. Обслуживание на 5, состояние вагона на 4.

Анна Викторовна – отзыв о поезде 187С Вот что-что а старые вагоны меня уже порядком подзадолбали. Сколько можно говорить одно, а по факту другое. Из 8 вагонов с 5 новыми я попала в старый!!!! Что за невезение такое.

Санёк – отзыв о поезде 126Э Неплохой состав с приятными проводниками. Ехал в плацкарте, на купе было жалко денег. Но не пожалел и так.

Мария Егоровна – отзыв о поезде 097Х Здравствуйте!! Не судите строго но поезд очень старый и из-за этого все проблемы. Проводница старалась, она тут ни при чем.

Егор – отзыв о поезде 087Г Ехали в 24 вагоне. Никогда не покупайте место рядом туалетом. Денег немного сэкономите но нервов потратите в 10 раз больше. Люди постоянно в него ходили и хлопали дверями. Нормально поспать было почти невозможно. Если будет опция – берите как можно дальше от туалета.

Кирилл – отзыв о поезде 043С Поездкой по итогу остался доволен. Быстро и комфортно, что еще можно пожелать?