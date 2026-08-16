Расписание поездов Чикшино — Коноша
Какие поезда ходят по этому маршруту
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Погода на станциях Чикшино и Коноша
Маршрут движения поездов Чикшино — Коноша
Расстояние между станциями составляет
992
км.
Приблизительное время следования составляет:
20 ч. 44 мин.
- 19 ч. 25 мин. – время в пути на поезде 021Н (самый быстрый поезд);
- 22 ч. 26 мин. – время в пути на поезде 375Я (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 10
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Чикшино — Коноша
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
Популярные направления в Коноша:
Карта маршрута Чикшино — Коноша
Стоимость билетов на поезд Чикшино — Коноша по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 4122 рублей.
- Купе: 6183 рублей.
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Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Хорошие девочки проводницы. Вагон старый но чистый. Постельное белье белоснежное – как я люблю))))) Вагон дергался конечно. У нас тут в некоторых участках дорогу уже давно менять нужно.
Очень хочется верить что в скором времени поезда все же поменяются и станут лучше. Туалет как был старым так и остался. Хорошо хоть бумагу начали вешать и мыло не обычное, а жидкое в дозаторе.
Жаль что до сих пор такое старье ездит и его никак не заменят на что-то стоящее. Очень хотелось бы наконец-то увидеть что-то похожее на немецкие поезда, которые там уже много лет ездят.
3 вагон, плацкарт. Уборка была по расписанию, в вагоне чисто. Если бы не некоторый контингент, который ехал с нами в одном поезде, то было бы вообще все супер. Ну и цены на билеты нужно делать меньше, с такими тарифами мы скоро по миру пойдем.
Благодарю за замечательное путешествие – благ вам всем!
Проводники обычные, ничего сверх нормы. Ехала в вагоне, где находился буфет. Так вот повара плодили антисанитарию на каждом шагу. Голыми руками без перчаток все трогали, включая еду, а потом отдавали ее пассажирам. Я больше никогда не буду есть в поезде еду, заказанную в вагоне-ресторане.
Обычный поезд, ничего сверх меры. Ехал на нем уже третий раз и все было хорошо, как в прошлые два раза, так и в этот. На приятность поездки также пассажиры сильно влияют. Один раз была шумная компания и было некомфортно
Добрый вечер. Проводница была очень приятная женщина, помогла нам, когда возникла необходимость. Когда было ночью прохладно она выдала нам дополнительнй плед, который мы положили около окна, чтобы мужу не так дуло. Если бы еще ехать было не так долго, то поезд был бы просто идеальным.
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