Погода на станциях Доссор и Арчеда

Маршрут движения поездов Доссор — Арчеда

Расстояние между станциями составляет 900 км.

Приблизительное время следования составляет: 23 ч. 12 мин.

23 ч. 12 мин. – время в пути на поезде 319З (самый быстрый поезд);

23 ч. 12 мин. – время в пути на поезде 359З (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 3 поезда без пересадки.

Билеты на поезд Доссор — Арчеда

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.