Ольга Геннадьевна – отзыв о поезде 533М Отличная поездка. Моей дочке и мне все очень понравилось. У нас была проводница по имени Александра. Она просто умничка!!!))) Очень благодарны ей за все, что она делала.

Фадеева Валентина Викторовна – отзыв о поезде 293А Когда будете ехать на поезде в такое дальнее путешествие с детьми – будьте готовы к тому, что им уже через 5 часов надоест ехать и будут выносить мозг, если вы не придумаете чем их можно занять по дороге.

София – отзыв о поезде 279А Воды в кране не было вообще утром. Ни зубы почистить, ни умыться. Все что хотите дополнительно- за деньги и причем с немалой наценкой. Как в ресторане.

Диана Митько – отзыв о поезде 251А Несколько раз пока ехали пропускали другие поезда. В это время поезд стоял и не работал кондиционер. Учитывая то, что на улице было очень жарко, в вагоне стояла духота неимоверная из-за которой я нормально не смогла выспаться!

Валентина Олеговна – отзыв о поезде 237Ч Приятные проводницы, у нас в вагоне им помогали студентки. Вкусная еда, вежливые. Проводницу звали Анна. Она делала всё, что нужно очень оперативно. Я даже в какой-то момент удивилась, как она умудряется обо всем помнить и так быстро все делать. Видимо опыт. Поездкой довольна.

Антон Сергеевич – отзыв о поезде 223М Хороший поезд, приятные проводницы. Ехал в плацкарте, ничуть не пожалел. От купейного отличается только ценой. Спать было комфортно, с кона не дуло.

Леся Усманова – отзыв о поезде 135А Проводницы очень хорошо поработали. Я отправляла маму (ей уже 86 лет) а этом поезде одну. Посадила и попросила проводниц присмотреть за ней хорошенько. Что они и сделали. Потом она по приезду мне звонила и рассказала что ее часто подходили контролировали, а на остановке её еще помогли выйти из поезда, так как там очень короткая по времени остановка.

Сергей Валентинович – отзыв о поезде 121А Обычный поезд. Ехал до конечной из Москвы. Поезд дальнего следования, что про него можно сказать? Есть свои минусы и плюсы, в дороге без этого никак.

Александр – отзыв о поезде 115А Стоимость еды в вагоне ресторане – как будто вам готовит первый шеф-повар Франции собственной персоной. В других моментах претензий нет.