Расписание поездов Евдаково — Тихорецкая
Какие поезда ходят по этому маршруту
Маршрут движения поездов Евдаково — Тихорецкая
Расстояние между станциями составляет
585
км.
Приблизительное время следования составляет:
12 ч. 37 мин.
- 11 ч. 3 мин. – время в пути на поезде 135А (самый быстрый поезд);
- 14 ч. 15 мин. – время в пути на поезде 377Я (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 22
поезда
без пересадки.
Билеты на поезд Евдаково — Тихорецкая
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Стоимость билетов на поезд Евдаково — Тихорецкая по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 7538 рублей.
- Купе: 11307 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
плохо что до сих пор не могут сделать нормальный вагон для курящих. сколько ни езди на этих поездах сколько ни говори всем плевать. окей буду курить между вагонами и в туалетах пока вы не сделаете нормальную курилку
Поезд ничем не отличается от обычного поезда на железке. Где-то что-то работает лучше. Где-то что-то работает хуже. Опоздали на 30 минут – не критично но меня встречали и им пришлось столько ждать.
Несколько раз пока ехали пропускали другие поезда. В это время поезд стоял и не работал кондиционер. Учитывая то, что на улице было очень жарко, в вагоне стояла духота неимоверная из-за которой я нормально не смогла выспаться!
Ехали в Новосиб 12 ноября 2021. Поезд отличный. Проводницы просто умницы. Видно, что девочки очень стараются сделать все самое лучшее для пассажиров. Здоровья им!
Спасибо Марине нашей проводнице за заботу и хорошее обслуживание. Начальник поезда тоже молодец. Поездка прошла без сучка без задоринки.
Проводницы очень хорошо поработали. Я отправляла маму (ей уже 86 лет) а этом поезде одну. Посадила и попросила проводниц присмотреть за ней хорошенько. Что они и сделали. Потом она по приезду мне звонила и рассказала что ее часто подходили контролировали, а на остановке её еще помогли выйти из поезда, так как там очень короткая по времени остановка.
Обычный поезд. Ехал до конечной из Москвы. Поезд дальнего следования, что про него можно сказать? Есть свои минусы и плюсы, в дороге без этого никак.
Спасибо за поездку. Все прошло хорошо.
Хоть этот поезд и считается фирменным, я бы сильно не надеялся на джакузи и опахало. Дело в том, что он уже изрядно потрепанный и не сравнится со многими по-настоящему фирменными поездами.
периодически ездим на сборы в кисловодск с командой. приличный и комфортный поезд, сколько раз ездили на нем, нареканий не было
Добрый день! Пока ехали в вагоне – 2 раза мыли пол, все чистили и убирали. Туалет чистый, окна чистые. Претензий совсем никаких не имею к персоналу и поезду. Очень хорошо прошла поездка рекомендую
