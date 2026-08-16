Морковина Александра – отзыв о поезде 558С Начальник поезда ходил и узнавал все ли хорошо и хорошо ли проходит поездка. Машинист вел поезд немного дерганно, как по мне. Но в целом нормально.

Марина – отзыв о поезде 542Э Спасибо за идеальную поездку. Отдельную благодарность хотелось бы выразить нашей проводнице Алле, которая на протяжении всей поездки реально о нас заботилась и старалась сделать все возможное для комфортной поездки.

Ольга Домрачева – отзыв о поезде 542Й Впечатления от поездки не самые приятные. Бархатные сидения в купе все кругом в пятнах, даже садиться противно. На окнах и в других местах пыли столько, что ощущение что вагон вообще не протирали никогда. Влажные салфетки не справились, в итоге плюнули на это все.

Катя – отзыв о поезде 534С Кто вообще додумался сделать в поезде так, что невозможно открывать окна? В вагоне нет кондиционера и нет форточек! Как тогда его проветрить и хоть как-то охладить!?

Массальский Николай – отзыв о поезде 472С Ехали с отдыха. Когда туда ехали на этом поезде – вагон попался еще более-менее. Назад ни вагон а старье на квадратных колесах Трястся, кондиционер не работает, парилка стоит невыносимая!!!

Малявочка – отзыв о поезде 264С Общее отношение персонала на 5+. Общее состояние поезда 3+. Итого можно вывести среднее – на четверочку. Ехало много отдыхающих с детьми стоял гвалт из голосов. Очень хотелось просто тишины.

Рома Д. – отзыв о поезде 248С Ну разве можно делать в нынешнее время только 2 розетки на весь вагон? Многие пассажиры буквально в очереди стояли, чтобы немного подзарядить свой телефон. Большой минус – дуло из окна. Пришлось в шапке спать, чтобы не надуло в ухо. Общее впечатление так себе.

Елена Аркадьевна – отзыв о поезде 226С Было очень жарко ехать , вагон не проветривался никак. Особенно ночью. Туалеты за сутки забились и вообще не работали!!! Вода тоже закончилась! В нашем вагоне (7 вагон) за всю поездку только 1 раз помыли полы. В общем очень печально.

Илона – отзыв о поезде 202С Добрый. Не у всех мест в вагоне есть розетка, чего я не знала до того как садилась. Думала в нынешнее время розетки не являются диковинкой, хотя бы ЮСБ розетки. Но тут одна и та на пол вагона.

Виктория – отзыв о поезде 104Ж Добрый вечер. Поездкой я очень довольна. Единственное неудобство оказывал большой ящик, который занимал часть купе и у нас было очень мало места для вещей. Купе было крайним, что там было внутри я не знаю. Но хотелось бы чтобы о таком предупреждали на этапе покупки билетов где-то указывали.

Меркулова Виктория – отзыв о поезде 102С Супер! Поезд уютный, вагон новый и оборудован всем необходимым. Вагон шел ровно по рельсам и почти не болтался (только на отдельных участках, наверное рельсы плохие были). В наличии были 2 розетки для подзарядки телефона. Если сравнить с тем, что ездило лет 10 назад – то просто небо и земля. Очень довольна осталась.

Милана – отзыв о поезде 084Э Я бы не сказала, что поездка прошла плохо, но были свои недочеты. Брала плацкарт и не пожалела. Дешевле купейного, а по комфорту не сильно отличается.

Маришка – отзыв о поезде 084С Состояние вагонов на 4. Больше из-за старости оных, а не из-за грязи. Внутри довольно чисто и уютно. Очень понравилось, что начальник поезда периодически проходил и интересовался насколько комфортно и т.п. Кондиционер не заморозил.