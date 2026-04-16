18.01.2025г. В фирменном поезде вагон номер 5 снаружи был ужасно грязный,но и внутри вагона не было чисто и уютно. Через стекло все было тускло и безрадостно, а на улице светило яркое солнце, такое "чистое" стекло! Проводник Ольга соответствовала - грубая, неприветливая, разговаривала с угрозой в голосе. Тарифы не соответствуют сервису.
Очень хороший поезд- вагоны чистые, персонал отзывчивый. Так держать!
Хочется сказать о поезде 332 вагон 4 о проводнике АХТЯМОВОЙ НАТАЛЬИ БОЛЬШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ЭТО ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ ДРУГИХ ПРОВОДНИКОВ КОТОРЫЕ К СОЖАЛЕНИЮ ЗАБЫВАЮТ ВЫПОЛНЯТЬ ПРЯМЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СВОИ ТЕПЛОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПАССАЖИРАМ А САМОЕ ГЛАВНОЕ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ЧИСТОТЫ ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ПОЕЗДКИ ИЗ г Челябинска др Сургута соблюдались все нормы сан. эпидем надзора Постоянно в вагоне чисто и уютно, туалет всегда поддерживался порядок, что за редкостью можно было наблюдать в других поездах ПРОСИМ РУКОВОДСТВО ОБРАЩАТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА ЛУЧШИХ ПРОВОДНИКОВ И ПООЩРЯТЬ В МАТЕРИАЛЬНОМ ПЛАНЕ ЭТО БУДЕТ СТИМУЛОМ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ В РАБОТЕ В ВЫПОЛНЕНИИ СВОИХ ПРЯМЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ И ЯВЛЯТЬСЯ ПРИМЕРОМ .СЕМЬЯ САЙКИНЫХ И ДРУГИХ ПАССАЖИРОВ.
В вагоне почти сразу после отъезда перестал гореть свет, что-то там сгорело. Как вы понимаете кондиционер тоже перестал работать. Ехали пол дроги и парились, пока на одной из станцией не починили.
Как можно такие поезда вообще выпускать на линии? Мобильный никак не зарядить – в вагоне нет рабочих розеток. Туалет – до сих пор все на рельсы летит!!!
Жду не дождусь когда наступит тот день, когда в вагоне сделают человеческую курилку с нормальной вытяжкой чтобы и нам было хорошо и другим не воняло. Но это видимо только в мечтах.
Невероятно, но мне попался новый вагон! Нечасто такое бывает. Доволен как слон))) Еще в купе ехали только вдвоем. Вообще круть.
Старый вагон. Персонал отличный. Сразу видно профессионалы и не первый год на железной дороге работают. Единственное что мне не очень понравилось – что в вагоне был тускловатый свет. Хотелось бы поярче, так как в пасмурную погоду вообще невозможно было читать книгу.
Если не придираться к мелочам – то все было ОК. Вагоны не новые, это правда. Но зато очень прибрано и чисто. Заслуга проводниц.
11 вагон, в середине. Проводницы внимательные и приятные. В купе было чисто. НОВЫЕ подушки и матрас! Было очень приятно на них лежать! Белье было без дырок и пятен.
Спасибо за приятную поездку. Проводник Игорь выполнял свои обязанности идеально! Спасибо большое что есть еще такие ответственные работники на железной дороге!
В вагоне было два шикарных биотуалета, в них было все, что нужно. Вагоны чистые и ухоженные Единственное что мне не особо понравилось – так это то, что мне принесли кофе в ОБЫКНОВЕННОЙ чашке. Т.е. не одноразовом стаканчике, или в чем-то подобном. А именно в чашке. Както было противно думать что кто-то до меня из нее пил. И у нас пандемия, а тут такое.
Было не удобно, потому что не работали розетки. Хотела поработать за ноутбуком – не получилось. За проводниц ничего плохого не могу сказать. Девочки работали на совесть. Также было душно в вагоне. У меня есть подозрение, что вентиляция очень слабо работала (если вообще работала).
Нормальные поезда, зимой печка палит так, что раздеваешься. Проводницы молодцы.
Спасибо за хорошее обслуживание. У нас в 8 вагоне была проводница Лариса. Очень хорошо выполняла работу.
Было грязно в туалете и в самом вагоне. Ночью не удалось нормально выспаться из-за того, что в вагоне стояла сильнейшая духота. Даже окна текли. В вагоне все на тряске скрипит и стучит. Отвратительная поездка и поезд просто ужасный! Никогда на нем не ездите!!!
Всем привет. Поездка прошла без происшествий. Все хорошо. Хочу выразить свою благодарность проводнице 9 вагон (не помню имя), которая профессионально выполняла свои обязанности.
Что ни скажи, а курить они так и не прекращают. Да что там – проводники сами за компанию стоят пыхтят. Вот и кому жаловаться на это? Решила вот написать в интернете может быть начальники железной дороги почитают это и сделают выговор. Или отдельные вагоны для тех кто хочет курить – пусть там себе дымят сколько влезет.
Бывает что все хорошее впечатление о поездке портят пассажиры. Так и случилось в моем случае. Надо же мне было попасть в один вагон с какой-то вахтой или работягами, которые на протяжении всей дороги БУХАЛИ. Не пили, а именно БУХАЛИ и воняли. Проводница ничего не могла с этим поделать.
Нормальный поезд, поездка прошла отлично. Если бы ехал быстрее и не стоял на остановках так долго то было бы еще лучше.
Впечатление от поездки положительное. Вагоны не грязные, проводники тщательно убираются. Никаких проблем. Если бы можно было еще выбирать пассажиров, которые едут рядом, то вообще было бы просто супер.
15.07.2021 ехали всей семьей к родителям мужа чуть больше суток на этом поезде. В целом могу сказать, что у меня остались только положительные впечатления от поездки на этом поезде. Очень вежливые проводницы и вкусная еда. Рекомендую!