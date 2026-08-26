Погода на станциях Каракум и Аул

Маршрут движения поездов Каракум — Аул

Расстояние между станциями составляет 532 км.

Приблизительное время следования составляет: 13 ч. 36 мин.

13 ч. 31 мин. – время в пути на поезде 369Ф (самый быстрый поезд);

13 ч. 44 мин. – время в пути на поезде 301Ц (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 3 поезда без пересадки.

Билеты на поезд Каракум — Аул

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.