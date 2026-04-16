Наталья – отзыв о поезде 127Ы Возвращались из Новокуйбышевска в Краснодар. Ехали в 8 вагоне. Чисто, часто пылесосили, вовремя приходы на станции. Остались довольны. Всему составу хорошего настроения, легких пассажиров, здоровья и благополучия.

Ольга – отзыв о поезде 506Ж Ужасный поезд. Сейчас едем в Адлер, 25 июня, 31 градус в помещении. Кондиционер не работает. Отвратительный сервис.

Обид – отзыв о поезде 129Ы Вагон често но проваднеца не умет обрашатса 3 вагон мне не понравилса

Василий – отзыв о поезде 551М Странно, но мне очень понравился кофе, который нам подавали в вагоне. Очень вкусный. Хотя я в этом плане очень привиредливый, мне не всегда угодишь))))))

Ксюша – отзыв о поезде 526Ж Вагон попался очень неплохой. Конечно не новый, однако очень чистый и ухоженный. Приятно было на нем ехать. В соседнем вагоне был биотуалет, поэтому когда у нас закрывали – мы просто ходили в соседний вагон. Всегда была бумага на месте. Очень понравилась поездка.

Роман – отзыв о поезде 477У Хорошая проводница. Старалась всю дорогу. Убирала вагон усердно и много раз. Постельное белье не очень новое, видно что стиралось уже много раз. Подушка не удобная. Но если оценивать состав полностью, я думал что будет гораздо хуже.

Аделаида – отзыв о поезде 470Ж У нас в вагоне не работал кондиционер хотя в билете было заявлено при покупке что он будет. Проводница сказала что сломался. Какой идиот отправляет вагон летом без кондиционера? Ехала старушка которая чуть сознание не теряла в такой духоте.

Святослав – отзыв о поезде 339Г Ехал на поезде 12 ноября 1021. Вагон очень современный. Плацкарт. Везде кура розеток для подзарядки. Есть даже для боковых мест! Только вот проводник был на своей волне, ему по его виду хотелось только одного – лечь и спать

Антон Лубинский – отзыв о поезде 279В Мда. Я думал что видел все. Но настолько грязных туалетов я со времен СССР не видел!!!! Вообще фу. Я и не брезгливый совсем. Но если выбирать ходить в такой туалет или потерпеть – я лучше выберу второе.

Банько Евгения Леонидовна – отзыв о поезде 273И В поезде было жарко. Форточку открыть невозможно. Кондиционер не работал. Проводница была вся в мыле бегала постоянно в соседний вагон. Ситуация также ухудшалась тем что один туалет забился и вонял на весь вагон. Хоть и был закрыт на ключ. Все равно тянуло. За что заплатила столько денег до сих пор не понимаю!!!!!

людмила – отзыв о поезде 014Ж 29.12.2021г ехала до Краснодара в 21вагоне. Большое спасибо проводнику Михаилу за внимание и чуткое отношение к пожилым людям.Вагон чистый,туалеты работали, в вагоне тепло.Поездка прошла нормально

Александр Валерьевич – отзыв о поезде 235Э В вагоне был кулер с горячей и холодной водой. Это было просто идеально! Если захотел попить – пошел и попил. Не то, что раньше – только кипяток и никакой альтернативы. Билеты конечно не дешевые но поезд приличный.

Вадим – отзыв о поезде 229И Вагоны купе порадовали отдельными розетками для телефонов для каждого пассажира. Поезд плавный, без резких дерганний. Попутчики тоже попались воспитанные люди в возрасте. Я просто ехал и наслаждался.

Светлана Сергеевна – отзыв о поезде 224Ж Проводницы умеют обслуживать. Что не понравилось – так это бабушка, которая ехала рядом и когда развернула свою курицу, то меня чуть не вытошнило. Было ощущение, что она вообще протухшая. Если бы можно было на этапе выбора билетов смотреть чтобы рядом не было бабушек всяких или лиц непонятной национальности, то сервисам продажи билетов цены бы не было.

Дмитрий Малинин – отзыв о поезде 217Й Приятные попутчики, хорошая проводница и комфортный вагон. Что еще вообще нужно для того, чтобы приятно провести поездку?

Ольга Евгеньевна Стрелецкая – отзыв о поезде 214Ж Приятно осознавать что на жд еще остались люди, которые любят свою работу и делают ее хорошо. Это относится прежде всего к проводнице Оксане, а также машинисту и начальнику поезда. Видно, что они любят то, чем занимаются и получают от этого удовольствие. Я была в восторге от отношения к пассажирам и общего уровня сервиса. Спасибо большое.

Просто Галя – отзыв о поезде 205И Спасибо за хорошую поездку! Наша проводница (Ирина вроде бы) в 5 вагоне была просто душечка!!!!! Постельное белье приятное. С соседями повезло.

Маширка – отзыв о поезде 107Е Ну и поезда. Вот как они были 20 лет назад, так ничего вообще не поменялось. Ну только что КОЕ-ГДЕ поставили лампочки диодные и вместо обычного туалета, где все летит на рельсы – поставили БИО туалет. Однако смердеть он от этого не особо перестал. Поэтому очень грустно смотреть на все это. Ничего не меняется.