Ольга – отзыв о поезде 063Й Белье ужасное , псиной воняет Матрасы жесткие , спать невозможно Худшие условия для переезда

Лиза – отзыв о поезде 973Э Добрый день. Поезд не новый. Но чистый и опрятный. Проводницы все время убирают поезд. Обслуживание можно оценить на 8 из 10.

Рита – отзыв о поезде 835С В поезде возник конфликт между пассажирами, спустя минут 5 пришел начальник поезда и решил все недомолвки. Спасибо руководству! Хороший современный поезд и очень хорошие люди.

Сычик Рита – отзыв о поезде 733Г Эти несколько часов езды прошли незаметно для меня. Поезд очень комфортный и удобный. Ехать одно удовольствие. Спасибо большое проводникам и обслуживающему персоналу за хорошо выполненную ими работу.

Екатерина – отзыв о поезде 731Г Пара часов и ты в столице с комфортом и вообще с кайфом!!! Мне очень нравится такая поездка. Вздремнуть даже успела. Очень круто и намного удобнее, чем на машине!!!!

Прокоп – отзыв о поезде 729Г Когда ехала тележка с чаем и кофе на ней висел пакет для мусора с кучей мусора. И все это было на уровне лица, когда она проезжала. А из пакета очень так не слабо капал кофе прямо на проход. Отвратительное зрелище.

Шилова Наталия Дмитриевна – отзыв о поезде 727Г Все хорошо кроме большой и постоянной очереди в туалеты!!!!!!! Стоять иногда приходится по 20 минут. Это не нормально я считаю.

Лесечка – отзыв о поезде 721Г Ехала с подругой в отдельной кабинке в первом вагоне. Было очень круто!!! Все за стеклянными дверями. Такие вип места прям.

Прокофьев Витольд Евгеньевич – отзыв о поезде 709Н Проводник хороший, внимательный. В целом вся команда поезда отличные ребята. Есть свои ньюансы с тем что не работал интернет и это мне категорически не нравилось. Но в других моментах поезд огонь

Петр Николаевич – отзыв о поезде 705Н Я езжу на этом поезде для того чтобы сэкономить время и он свои задачи в этом плане выполняет отлично. Но хотелось бы, чтобы сделали отдельные зарядки для телефонов. Также невысокая громкость фильма. Учитывая шум езды – приходится постоянно напрягаться, чтобы услышать что-то.

Зина – отзыв о поезде 703Н Благодарю проводниц и всех работников поезда за ваши старания. После обычных поездов проехаться на таком комфортном локомотиве было очень приятно!!! По началу было жалко денег, но потом поняла, что зря жадничала.

Пассажирка 6 вагон – отзыв о поезде 295Й Благодарю за поездку. Все прошло замечательно. Поездкой я осталась довольна как и муж.

Захар Валерьевич – отзыв о поезде 255Э Большая часть пути проходит ночью. То что нужно. Лег спать, а когда проснулся уже больше половины пути проехали.

Лида – отзыв о поезде 255Г Очень понравился поезд и наш вагон. Проводница была строгая. Вагон чистый, туалет мог бы быть чище, но все равно очень приличный. Беда только с кондиционером. Когда едешь на верхней полке – то после поездки потом еще несколько дней насморк и сопли. Если бы была возможность выключать его отдельно для каждого купе, то было бы вообще супер.

Светлана Егоровна Жданюк – отзыв о поезде 253Ж Туалет был грязным, сифонило из окна сильно, шторками нельзя было закрыться полностью от проезжаемых огней, пришлось спать в шапке отвернувшись от окна. 2 из 10 этому поездку оценка.

Сергей Витальевич – отзыв о поезде 253Г Билеты стоят просто космос!!! Одни из самых дорогих поездов в этом направлении. А обслуживание просто нулевое нафиг! Как будто я бич, который решил проехаться автостопом и не платил.

Кузнецова Вика – отзыв о поезде 251Г Добрый день. Я ехала в 3 вагоне, у нас было прохладно, потому что на улице январь. Отопление еле работало. Я подошла к проводнице и попросила что-то сделать. Та включила отопление как нужно и через примерно минут 40 у нас наконец-то стало тепло. Но не долго музыка играла, через часа 3 она снова выключила. И пока я не сделала замечание не включила снова. Не понимаю, зачем экономить на тепле!?

Катрина – отзыв о поезде 146У Билеты дороговаты, но сама поездка вполне хорошая. Обслуживание в вагоне хорошее. Сам вагон несколько раз во время поездки убирался, в том числе была и влажная уборка. И не для галочки, а очень тщательная. Мы с дочкой остались довольны!

Кристина – отзыв о поезде 132Г ПО началу в туалете было чисто, но под конец поездки так загадили, что зайти страшно было. Я понимаю, что это от людей зависит, но нужно хотя бы раз во время поездки прибирать его. Туалетная бумага и полотенца всегда были – это очень большой плюс.

Екатерина – отзыв о поезде 109М Вот мне до конца не понятно, почему в поезде до сих пор старые вагоны? Когда это все закончится и можно будет ехать в нормальных условиях?

Дмитрий Анатольевич – отзыв о поезде 091И Когда старые вагоны полностью заменят на новые – тогда и будет хорошо. Все проблемы только из-за убитых в хлам вагонов. Персонал молодцы.

Егор – отзыв о поезде 087Г Ехали в 24 вагоне. Никогда не покупайте место рядом туалетом. Денег немного сэкономите но нервов потратите в 10 раз больше. Люди постоянно в него ходили и хлопали дверями. Нормально поспать было почти невозможно. Если будет опция – берите как можно дальше от туалета.

ЛИЛЯ – отзыв о поезде 084Е Отвратительный запах из туалета преследовал нас на протяжении всей поездки!!! Казалось что мы сами едем в туалете, а не в купе. Ну что за отношение к пассажирам? Заплатить такие деньги, чтобы ехать как собаки!!!!!