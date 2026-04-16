Юля – отзыв о поезде 556С Остановки короткие, что мне очень нравится. Чего нельзя сказать о курящих))) В целом поездкой я осталась очень довольна. Проводницы первоклассно работали.

Марина – отзыв о поезде 542Э Спасибо за идеальную поездку. Отдельную благодарность хотелось бы выразить нашей проводнице Алле, которая на протяжении всей поездки реально о нас заботилась и старалась сделать все возможное для комфортной поездки.

Катя – отзыв о поезде 534С Кто вообще додумался сделать в поезде так, что невозможно открывать окна? В вагоне нет кондиционера и нет форточек! Как тогда его проветрить и хоть как-то охладить!?

Алина Мамчиц – отзыв о поезде 513С Спасибо проводникам за заботу. В плане чистоты было все отлично. Но вагон конечно был далек от современных стандартов.

Валентин Корзун – отзыв о поезде 501С Приличный поезд. Все необходимое для комфортной поездки есть. Приятно когда о тебе заботятся. Наша проводница Наталия была очень внимательной и вежливой женщиной.

Вероника Мельник – отзыв о поезде 496С Вы знаете, а мне очень даже понравилось. У нас была такая милая молодая проводница, которая всю дорогу суетилась и что-то делала для пассажиров, что я осталась очень довольна.

Артем Смолин – отзыв о поезде 482С Покупайте билеты на этот поезд! Всего за 5000 рублей получите неработающий кондиционер, грязный туалет и духоту в подарок. А, забыл! Как бонус будет периодически обдавать запахом мочи из того туалета.

Жанна – отзыв о поезде 476С Если бы не соседи по вагону моя поездка могла бы пройти гораздо лучше. Бесят женщины с детьми которые за ними даже не смотрят. Зачем рожать если тебе на ребенка наплевать???

Геннадий – отзыв о поезде 473С Ну его нах. Я давно не ездил на таких добитых поездах. Что был тот кондиционер, что его не было – вообще без разницы. Жара как в аду.

Массальский Николай – отзыв о поезде 472С Ехали с отдыха. Когда туда ехали на этом поезде – вагон попался еще более-менее. Назад ни вагон а старье на квадратных колесах Трястся, кондиционер не работает, парилка стоит невыносимая!!!

Писарчук Владимир – отзыв о поезде 468С У нас была очень вежливая и приветливая женщина-проводник. Очень профессионально подходила к работе. Вообще никаких пререканий не было. Приятно видеть работу профи.

Даша – отзыв о поезде 460С Добрый день. Ехала с мамой 84 лет. Благодаря работающему кондиционеру она перенесла поездку очень хорошо. Конечно хотелось бы чтобы было почище. Но и на том спасибо.

Илья Андреевич – отзыв о поезде 450С Ехал в 17 вагоне. Сам вагон не самый новый но очень чистый и уютный. Проводник делал свою работу качественно и уверенно. Сразу было видно что на железке не первый год батрачит.

Ляся – отзыв о поезде 386С Здравствуйте. У нам попался очень скрипучий и добитый вагон. Ехали и терпели. Все впечатление от хорошего отдыха куда-то испарилось в один миг.

Дмитрий Валерьевич – отзыв о поезде 378С Ехал в 13 вагоне. Идеально. Кондиционер работал по полной программе. Даже порой сильнее чем нужно было. Постельное белье выдали замечательное.

Олег Варкута – отзыв о поезде 336С Все было нормально. Розеток валом, есть и обычные и USB. Всю дорогу проводники что-то делали. Туда сюда ходили, а не сидели на месте как бывает. Билеты бы подешевле сделали еще было бы лучше

Анна Витальевна – отзыв о поезде 326С Спасибо проводнице Наталии (12 вагон) которая старалась и выполняла добросовестно свою работу. В туалетах всегда была туалетная бумага, всё было идеально для меня. Даже был освежитель воздуха.

Роман – отзыв о поезде 282С Да, это именно тот поезд, про который можно сказать, что поездка на нем будет комфортной и приятной. К сожалению, далеко не все поезда в России могут похвастсться таким же комфортом. У нас постоянно делали влажную уборку, выбрасывали вовремя мусор, в туалете все было отлично. Одно удовольствие ехать на таком поезде. Спасибо проводнице Ирине.

Малявочка – отзыв о поезде 264С Общее отношение персонала на 5+. Общее состояние поезда 3+. Итого можно вывести среднее – на четверочку. Ехало много отдыхающих с детьми стоял гвалт из голосов. Очень хотелось просто тишины.

Светлана Боженова – отзыв о поезде 259С В вагоне мыли полы тряпкой которая размером была с носовой платок. СЕРЬЕЗНО? Как вы так их помоете? Только грязь размазывали туда сюда. Про туалет и говорить нечего. Грязь кругом куда ни глянь. Сделала замечание проводнице, та сказала что разберется. И не разобралась, с туалетом ничего вообще не происходило на протяжении всей поездки. Вот такие у нас работники на железной дороге.

Рома Д. – отзыв о поезде 248С Ну разве можно делать в нынешнее время только 2 розетки на весь вагон? Многие пассажиры буквально в очереди стояли, чтобы немного подзарядить свой телефон. Большой минус – дуло из окна. Пришлось в шапке спать, чтобы не надуло в ухо. Общее впечатление так себе.

Павел Карпович – отзыв о поезде 237С Хотелось бы видеть больше розеток или хотя бы удлинители потому что многим нужно подзарядить мобильники и планшеты, а на всех розеток не хватает. Также хотелось бы чтобы убирались почаще, особенно после остановок. На некоторых станциях туда-сюда выходят и наносят грязи, которая потом несколько часов не убирается.

Константин Андреевич – отзыв о поезде 203С 7 из 10. Снимаю бал за грязь и вонь в туалете.