Расписание поездов Куберле — Возрождение
Какие поезда ходят по этому маршруту
Погода на станциях Куберле и Возрождение
Маршрут движения поездов Куберле — Возрождение
Расстояние между станциями составляет
880
км.
Приблизительное время следования составляет:
18 ч. 45 мин.
- 17 ч. 7 мин. – время в пути на поезде 097С (самый быстрый поезд);
- 22 ч. 20 мин. – время в пути на поезде 495С (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 18
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Куберле — Возрождение
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Карта маршрута Куберле — Возрождение
Стоимость билетов на поезд Куберле — Возрождение по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 4840 рублей.
- Купе: 7260 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Оба направления провела в купе и возмутилась, что в новых поездах напрочь отсутствует функция открывания окон! То есть раньше можно было открывать окна и в самом купе и в проходе, а теперь нельзя! Теперь вместо свежего воздуха приходится мерзнуть от кондиционера и дышать застойным запахом, который совершенно не выветривается из вагонов!
Ехал в 12 вагоне. Проводник хороший. Вагон чистый. Туалет чистый. Температура внутри +23 градуса и хорошая вентиляция. Если бы не разговорчивые соседи – может быть смог бы отдохнуть.
Ужасно жарко. Я люблю баню и все такое. Но вот это выдержать было просто невозможно. В нашем вагоне почему-то не работал кондиционер и бы как на сковородке ехали. Хотя в билете было отмечено что стоит кондиционер. Да и у меня мыслей других и не возникало, потому что поезд дальнего следования. А тут вот как бывает.
Приятные и отзывчивые проводницы, вкусный чай и ухоженный вагон. А что еще нужно, чтобы с комфортом доехать до места назначения? Я реально отдохнула за время поездки. И это о многом говорит. Потому что часто только устаешь от таких долгих передвижений.
Без сомнения хороший состав и очень профессиональные проводницы. Что и должно обязательно быть в поезде дальнего следования.
Ни разу не покупала билеты в интернете и купила Все прошло хорошо. Поезд только немого старый. Требует ремонта однозначно.
Давно уже не ездил на поездах. Пришлось ехать. Скажу я так – этот поезд для меня был приятным удивлением. Не думал, что российские поезда настолько подверглись улучшениям. Спасибо
Пора менять старые вагоны на новые. Ночью в купе было очень холодно, дополнительного пледа нам не дали, а из окон дул ветер. Спрашивается – за что вообще платили деньги?
Спасибо за поездку, нам все очень понравилось!!!
