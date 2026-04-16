Расписание поездов Кулатка — Петров Вал
Какие поезда ходят по этому маршруту
Маршрут движения поездов Кулатка — Петров Вал
Расстояние между станциями составляет
336
км.
Приблизительное время следования составляет:
8 ч. 33 мин.
- 7 ч. 28 мин. – время в пути на поезде 503Э (самый быстрый поезд);
- 9 ч. 47 мин. – время в пути на поезде 451Й (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 46
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Кулатка — Петров Вал
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Карта маршрута Кулатка — Петров Вал
Стоимость билетов на поезд Кулатка — Петров Вал по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 5568 рублей.
- Купе: 8352 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Возвращались из Новокуйбышевска в Краснодар. Ехали в 8 вагоне. Чисто, часто пылесосили, вовремя приходы на станции. Остались довольны. Всему составу хорошего настроения, легких пассажиров, здоровья и благополучия.
На данный момент у поезда всего 10 вагонов на продажу по билетам.. Такой вопрос:будут ли добавляться ещё вагоны ? Т.к мест уже нормальных не осталось(на 3 августа). Ждем обязательно доп вагоны🙏🙏🙏
Вагон често но проваднеца не умет обрашатса 3 вагон мне не понравилса
Юноша-проводник меня вообще сразил на повал!!! Дело в том, что к концу поездки в этом душном и грязном вагоне одному из моих детей стало плохо и его стошнило. Купе я привела в порядок, но так случилось, что он заляпал одеяло. Я его отнесла проводнику объяснила ситуацию и сказала, что одеяло нужно отдать в прачку, на что он мне говорит: "А может так всё оставить, свернуть и положить подальше, может не заметят..."
Отвратительно грязные вагоны. Вообще не готовятся к новым пассажирам!!! Везде пыль и грязь на всех выступающих поверхностях. Прежде чем заселить свою семью в этот ужас пришлось самой всё протереть тряпкой. Везде антисанитария!!! Я уж молчу про туалеты... Влажная уборка проводилась один раз в сутки кусочком половой тряпочки размером 25 см на 60см из ватного полотна, одетой на доисторическую деревянную швабру с металлической насадкой! Ну какое ватное полотно!!!??? И без того пыли выше крыши.
Купили все купе, чтобы выспаться, так это было очень важно. С одной стороны шумело 4 человека в час ночи, на замечания не реагировали. Даже проводник не хотел их особо усмирять.
Первое замечание: дикость проводников. Неприветливые, спросить ничего нельзя, грубят. А проводника первого вагона вообще уволить нужно - ещё никто никогда меня так не оскорблял!!! Грубиян! Вообще этот поезд никому не рекомендую
Вагон новый, проводницы вежливые. Поездка понравилась. Ехали в СВ. Места были широкие и очень удобные. Рекомендую
В туалете закончилась бумага и нам пришлось очень долго ждать когда она появится снова. Проводница не спешила делать свою работу. Много разговаривала по телефону и было видно что не по работе.
Всем привет. У нас была очень приятная и доброжелательная проводница, которая старалась и делала все для комфорта пассажиров. Вагоны были не новые но очень чистые и комфортные.
В поезде было немного душновато. Я ехала с собакой. Проблем никаких не было совершенно. Постельное белье выдали приличное. Без дырок и приятно пахнущее чистотой. Благодарю.
Единственный недостаток – это то что в вагоне вообще не работали розетки. Просто напрочь не работали. Не могла позарядить свой телефон никак. В вагоне было чисто. Проводник молодой мужчина. Молодец! Старался! Несколько раз в день мыл полы!
Скажу так – в общем и целом если не придираться к мелочам, то поезд просто для меня прекрасный. Не понравилось что нет подключения к интернету. Немного скрипели двери. Но это не беда. Терпимо.
В поезде было жарко. Форточку открыть невозможно. Кондиционер не работал. Проводница была вся в мыле бегала постоянно в соседний вагон. Ситуация также ухудшалась тем что один туалет забился и вонял на весь вагон. Хоть и был закрыт на ключ. Все равно тянуло. За что заплатила столько денег до сих пор не понимаю!!!!!
В вагоне был кулер с горячей и холодной водой. Это было просто идеально! Если захотел попить – пошел и попил. Не то, что раньше – только кипяток и никакой альтернативы. Билеты конечно не дешевые но поезд приличный.
Вагоны купе порадовали отдельными розетками для телефонов для каждого пассажира. Поезд плавный, без резких дерганний. Попутчики тоже попались воспитанные люди в возрасте. Я просто ехал и наслаждался.
Спасибо за хорошую поездку! Наша проводница (Ирина вроде бы) в 5 вагоне была просто душечка!!!!! Постельное белье приятное. С соседями повезло.
Ну и поезда. Вот как они были 20 лет назад, так ничего вообще не поменялось. Ну только что КОЕ-ГДЕ поставили лампочки диодные и вместо обычного туалета, где все летит на рельсы – поставили БИО туалет. Однако смердеть он от этого не особо перестал. Поэтому очень грустно смотреть на все это. Ничего не меняется.
Не знаю как вам – а меня уже дико бесят эти столетние вагоны, которые нужно прямиком в утиль отправить. После того как поездишь на нормальных вагонах – в этом безобразии больше не можешь нормально ездить.
Советую. Поезд не дорогой и ехать комфортно.
