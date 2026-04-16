Константин – отзыв о поезде 259А Так, довелось поехать на этом поезде 28.08. Хочется отметить плюсы: Вагон попался на вид современный, на этом все положительное заканчивается. Далее из минусов: Вагон ресторан не работал на протяжении всей поездки! Сотрудники ссылаются на то что в поезде ехала группа с отдыха. Ну в таком случае предупреждайте остальных посетителей ДО покупики билета! Если я покупаю билет на поезд в котором указан вагон ресторан, значит я не планирую брать с собой еду в дорогу! Второе что удручает - чистота вагона, беглым взглядом может быть и чисто, но столик откровенно грязный, под матрасами крошки и грязь, на потолке непонятные пятна. Третье из минусов - это полная неработоспособность wifi. К сети не подключится, постоянно выдает ошибку! Прошу руководство обратиь на все это внимание, и вернуться с ответом! Стоимость выше чем в любом другом поезде, оплачивая которую я рассчитываю на комфорт и доп.услуги, но воспользоваться которыми не могу сугубо по вине РЖД!

Владимир – отзыв о поезде 285А Поезд полная туфта, потому, что билеты на него можно купить только с конечной станции! Бунтуйте люди против произвола!

Бабкина Наталья – отзыв о поезде 539Я Поездка 27.06-29.06.24, поезд N539, 9 вагон. Проводник Салтыков Егор- ответственный,доброжелательный, вежливый и чистюля.В вагоне чистота, в туалете идеальная чистота, мусора никогда нет, влажная уборка постоянная. Молодец Егор. Начальник поезда Зайцев Алексей, проводил опрос по обслуживанию, вежливый, внимателен к пассажирам. Поездкой очень довольны. Большое Вам спасибо. Руководство АО"ФПК"в преддверии профессионального праздника прошу отметить молодого, перспективного проводника Егора Салтыкова. С уважением, семья Бабкиных.

Александр – отзыв о поезде 311С Честно говоря - душегубка. На стоянках отключение кондиционера в 40 градусную жару. Стоянка в Ростове 50 минут, дышать нечем. Вагоны не чистые. Сочувствую людям, 4 суток издевательства.

Юлия – отзыв о поезде 501Г Едим в поезде Киров-Анапа 501г 15вагон всё очень хорошо, проводница у нас просто супер, только очень долго стоим на тех остановках и кондиционер просто не работает а когда едем то его и не чувствуется, а так всё более-менее.

Валерия – отзыв о поезде 595Ы Кондиционер работал плохо, в некоторых отсеках не работал совсем. Температура при этом не опускалась ниже 31градуса. Во время частых длинных стоянок было еще хуже, т.к. кондиционер отключали. Люди вываливались на улицу подышать. В середине пути в туалетах закончилась вода, в течение нескольких часов руки негде было помыть. Потом засорился один из туалетов и его закрыли. Мусор выносили не на каждой станции, и он накапливался большими кучами поверх ящика на радость мухам. Может, в других вагонах было лучше, но 2-й вагон не советую.

Борис – отзыв о поезде 595И Выражаю благодарность бригаде проводников вагона №10 Турковой Марии Александровне и Нестеровой Светлане Алексеевне за чистоту, душевность и комфорт. Но, несмотря на поздний час, проводницы были приветливы, опрятны и предупредительны. В вагоне было уютно и в меру тепло, рай – после “спринтерской” командировке в дождливую Москву. И утром девушки были все так же опрятны и свежи. Спасибо вам большое!

Галина Сергеевна – отзыв о поезде 595Е Столкнулась с ситуацией, когда проводник не пускала в вагон пассажира с электронным билетом, купленным на сайте ржд. В вагон ему удалось сесть только когда подошел бригадир поезда и пропустил его (этот пассажир был моим попутчиком в купе и во всех красках описал это).

Виктория Юрьевна – отзыв о поезде 563М Июль 2021, 4 вагон, верхняя полка. В целом – прекрасно. Были моменты, когда кондиционер сильно дул, но в условиях той жары которая была вокруг это скорее плюс, чем минус. Я просто спускалась на полку ниже.

Наташка – отзыв о поезде 557Я Хорошие девочки проводницы. Вагон старый но чистый. Постельное белье белоснежное – как я люблю))))) Вагон дергался конечно. У нас тут в некоторых участках дорогу уже давно менять нужно.

Вика – отзыв о поезде 557М Грязный туалет, закончилась бумага и ее пол дня не пополняли. Мыли редко, от чего к концу поездки из туалета несло неприятными феромонами.

Валерий Викторович – отзыв о поезде 550Й Спасибо Светлане (нашей проводнице 3 вагона) за добросовестное исполнение своих обязанностей. Вагон был очень чистым, постоянно убирался. Пыли не было. Все на высшем уровне, большое спасибо!

Костя – отзыв о поезде 536А Очень высокий уровень оборудования вагона. В купе чисто, есть даже ЮСБ розетки, есть обычные. Кондиционер работал очень сильно, даже на ночь просили отключить, потому что замерзли.

Ольга Геннадьевна – отзыв о поезде 533М Отличная поездка. Моей дочке и мне все очень понравилось. У нас была проводница по имени Александра. Она просто умничка!!!))) Очень благодарны ей за все, что она делала.

Евгений Мельник – отзыв о поезде 516Я Спасибо за поездку. Все было более-менее. Если бы не храпящий сосед – то можно было бы сказать. Что поездка удалась. Багодаю.

Лера – отзыв о поезде 513В Ехала в совершено новом вагоне и безумно этому рада!!! У нас все было как нужно и все работало. Кондиционер работал, вообще было супер всё.

Наталия Дмитрук – отзыв о поезде 511М Ехать было приятно. В вагоне было чисто и удобно. Кондиционера не было, но на улице было не жарко и поэтому в вагоне было приятно и комфортно.

Григорий Андреевич – отзыв о поезде 507Г В новом вагоне стоял даже телик, но его не включали. Почему – не понятно. Но с советскими убогими вагонами не сравнить. Супер.

Алина Вячеславовна – отзыв о поезде 505В Ехала с дочкой. Вагоны никак не оборудованы для детей. Проводницы всю дорогу сами себе – пассажиры сами себе. Когда нужно было найти проводницу – ее не было на месте. Так и живем.

Валентина Д. – отзыв о поезде 495Я Билеты мы покупали на этот поезд еще за месяц до отправления. Через интернет. Оказалось быстро и очень удобно. Во время посадки боялась что будут накладки из-за электронных билетов. Но их не было. Все прошло хорошо.

Вася – отзыв о поезде 481Я Поезд ни чем особо от таких же не отличается. Мне понравился персонал, который создал атмосферу комфорта и уюта. Они большие молодцы.

Катя М – отзыв о поезде 475Г Ехала с дочкой и мамой в Адлер. Ближе к приезду у нас начал барахлить кондиционер и очень плохо начал работать. Считайте что и не работал последние часы. Я под конец уже мечтала когда приеду наконец и смогу нормально отдохнуть.

Денис – отзыв о поезде 473Й Ездили семьей на отдых. Все хорошо. Но кондиционер не справлялся и в вагоне все равно было очень жарко, особенно вечером. Из минусов только то что на верхних полках нет розеток.

Эльвира – отзыв о поезде 471М Брала ЛЮКС и купе. Думала что хотя бы так я смогу получить нормальный комфорт во время поездки. Нет. Итог – ничего нормального не получила. Кондиционер не работал! Вы представляете? Терпела жару до самого Адлера.