Ниже представлено расписание поездов Кутейниково — Зверево на 18 апреля 2026. Время отправления и прибытия на станции назначения указано по московскому времени. Рекомендуем заранее планировать ваши поездки, для большинства направлений движения уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 15 июля 2026 года.

Расписание поездов Кутейниково — Зверево

Какие поезда ходят по этому маршруту

Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
237Ч
Москва
Анапа
00:01
Кутейниково
3 ч. 3 мин.
03:02
Зверево
567М
Москва
Анапа
00:05
Кутейниково
3 ч. 18 мин.
03:21
Зверево
569Х
Москва
Новороссийск
00:05
Кутейниково
3 ч. 18 мин.
03:21
Зверево
569М
Москва
Новороссийск
00:05
Кутейниково
3 ч. 18 мин.
03:21
Зверево
135А
Санкт-Петербург
Махачкала
00:25
Кутейниково
2 ч. 42 мин.
03:05
Зверево
251А
Санкт-Петербург
Владикавказ
00:25
Кутейниково
2 ч. 42 мин.
03:05
Зверево
279А
Санкт-Петербург
Таганрог
00:25
Кутейниково
2 ч. 42 мин.
03:05
Зверево
485Г
Киров
Анапа
04:08
Кутейниково
3 ч. 10 мин.
07:02
Зверево
595Е
Новый Уренгой
Анапа
04:22
Кутейниково
3 ч. 48 мин.
07:40
Зверево
595И
Екатеринбург
Анапа
04:22
Кутейниково
3 ч. 48 мин.
07:40
Зверево
595Ы
Тюмень
Анапа
04:22
Кутейниково
3 ч. 48 мин.
07:40
Зверево
233Е
Екатеринбург
Имеретинский Курорт
05:50
Кутейниково
3 ч. 5 мин.
08:53
Зверево
020С
Тихий Дон
Москва
Ростов-На-Дону
06:07
Кутейниково
2 ч. 20 мин.
08:25
Зверево
479А
Санкт-Петербург
Сухум
06:18
Кутейниково
3 ч. 6 мин.
09:22
Зверево
481А
Санкт-Петербург
Имеретинский Курорт
06:18
Кутейниково
3 ч. 6 мин.
09:22
Зверево
133Н
Томск
Анапа
06:42
Кутейниково
2 ч. 51 мин.
09:31
Зверево
501Г
Киров
Анапа
06:42
Кутейниково
2 ч. 51 мин.
09:31
Зверево
309Э
Воркута
Адлер
07:35
Кутейниково
3 ч. 8 мин.
10:41
Зверево
311С
Воркута
Новороссийск
07:35
Кутейниково
3 ч. 8 мин.
10:41
Зверево
309С
Воркута
Адлер
07:42
Кутейниково
3 ч. 3 мин.
10:43
Зверево
511Я
Воркута
Новороссийск
07:42
Кутейниково
3 ч. 3 мин.
10:43
Зверево
909С
Воркута
Адлер
07:42
Кутейниково
3 ч. 3 мин.
10:43
Зверево
212М
Москва
Ростов-На-Дону
08:03
Кутейниково
3 ч. 2 мин.
11:03
Зверево
287М
Москва
Новороссийск
08:03
Кутейниково
3 ч. 2 мин.
11:03
Зверево
214Щ
Москва
Ростов-На-Дону
08:03
Кутейниково
3 ч. 2 мин.
11:03
Зверево
561М
Москва
Имеретинский Курорт
08:03
Кутейниково
3 ч. 2 мин.
11:03
Зверево
157М
Таврия
Москва
Симферополь
08:03
Кутейниково
2 ч. 52 мин.
10:53
Зверево
261Я
Архангельск
Адлер
08:10
Кутейниково
3 ч. 5 мин.
11:13
Зверево
187С
Архангельск
Новороссийск
08:10
Кутейниково
3 ч. 5 мин.
11:13
Зверево
311Я
Воркута
Новороссийск
08:45
Кутейниково
3 ч. 13 мин.
11:56
Зверево
216Н
Барнаул
Адлер
08:48
Кутейниково
3 ч. 16 мин.
12:02
Зверево
115И
Томск
Адлер
08:48
Кутейниково
3 ч. 16 мин.
12:02
Зверево
471М
Москва
Адлер
08:58
Кутейниково
3 ч. 16 мин.
12:12
Зверево
241Г
Киров
Анапа
09:08
Кутейниково
3 ч. 16 мин.
12:22
Зверево
203Н
Томск
Анапа
09:08
Кутейниково
3 ч. 16 мин.
12:22
Зверево
140Н
Барнаул
Адлер
09:14
Кутейниково
2 ч. 51 мин.
12:03
Зверево
139Н
Новосибирск
Адлер
09:17
Кутейниково
3 ч. 4 мин.
12:19
Зверево
468М
Смоленск
Имеретинский Курорт
11:39
Кутейниково
3 ч. 17 мин.
14:54
Зверево
306М
Москва
Сухум
11:54
Кутейниково
3 ч. 12 мин.
15:04
Зверево
559М
Москва
Новороссийск
12:01
Кутейниково
3 ч. 13 мин.
15:12
Зверево
360Ч
Калининград
Адлер
12:01
Кутейниково
3 ч. 13 мин.
15:12
Зверево
268Х
Москва
Адлер
12:20
Кутейниково
3 ч. 3 мин.
15:22
Зверево
304М
Москва
Сухум
12:20
Кутейниково
3 ч. 3 мин.
15:22
Зверево
937С
Туристский Поезд Зимняя Сказка Из Регионов
Минеральные Воды
Минеральные Воды
12:28
Кутейниково
4 д. 11 ч. 59 мин.
00:25
Зверево
481Я
Москва
Новороссийск
12:45
Кутейниково
3 ч. 17 мин.
16:00
Зверево
034С
Осетия
Москва
Владикавказ
13:43
Кутейниково
3 ч. 1 мин.
16:42
Зверево
462В
Таврия
Белгород
Симферополь
13:49
Кутейниково
3 ч. 22 мин.
17:09
Зверево
385Я
Архангельск
Адлер
14:15
Кутейниково
3 ч. 22 мин.
17:35
Зверево
557Я
Печора
Адлер
14:15
Кутейниково
3 ч. 22 мин.
17:35
Зверево
516Я
Череповец
Адлер
14:15
Кутейниково
3 ч. 22 мин.
17:35
Зверево
557М
Сосногорск
Адлер
14:15
Кутейниково
3 ч. 22 мин.
17:35
Зверево
061М
Москва
Нальчик
14:18
Кутейниково
2 ч. 57 мин.
17:14
Зверево
033М
Москва
Владикавказ
14:18
Кутейниково
2 ч. 57 мин.
17:14
Зверево
548В
Белгород
Имеретинский Курорт
14:52
Кутейниково
3 ч. 44 мин.
18:34
Зверево
277А
Санкт-Петербург
Анапа
15:02
Кутейниково
3 ч. 44 мин.
18:44
Зверево
190Ч
Таврия
Москва
Симферополь
15:02
Кутейниково
3 ч. 44 мин.
18:44
Зверево
217М
Москва
Анапа
15:02
Кутейниково
3 ч. 44 мин.
18:44
Зверево
533Щ
Москва
Дербент
15:02
Кутейниково
3 ч. 44 мин.
18:44
Зверево
061Ч
Москва
Нальчик
15:03
Кутейниково
3 ч. 34 мин.
18:34
Зверево
156М
Москва
Анапа
15:12
Кутейниково
3 ч. 44 мин.
18:54
Зверево
168Х
Таврия
Москва
Ростов-На-Дону
15:12
Кутейниково
3 ч. 44 мин.
18:54
Зверево
487Й
Самара
Сухум
15:23
Кутейниково
3 ч. 33 мин.
18:54
Зверево
077Ч
Москва
Ставрополь
15:40
Кутейниково
3 ч. 21 мин.
18:59
Зверево
377Я
Москва
Новороссийск
15:40
Кутейниково
3 ч. 21 мин.
18:59
Зверево
282Я
Череповец
Адлер
15:57
Кутейниково
3 ч. 9 мин.
19:04
Зверево
495Я
Кострома
Адлер
15:57
Кутейниково
3 ч. 9 мин.
19:04
Зверево
079Я
Архангельск
Адлер
15:57
Кутейниково
3 ч. 9 мин.
19:04
Зверево
257Я
Печора
Адлер
15:57
Кутейниково
3 ч. 9 мин.
19:04
Зверево
197Я
Архангельск
Кисловодск
15:57
Кутейниково
3 ч. 9 мин.
19:04
Зверево
219Я
Вологда
Адлер
15:57
Кутейниково
3 ч. 9 мин.
19:04
Зверево
139Я
Архангельск
Кисловодск
15:57
Кутейниково
3 ч. 9 мин.
19:04
Зверево
049А
Санкт-Петербург
Кисловодск
16:07
Кутейниково
3 ч. 9 мин.
19:14
Зверево
302Б
Минск
Адлер
16:54
Кутейниково
3 ч. 25 мин.
20:17
Зверево
490Б
Минск
Анапа
16:54
Кутейниково
3 ч. 25 мин.
20:17
Зверево
227А
Санкт-Петербург
Новороссийск
17:28
Кутейниково
3 ч. 13 мин.
20:39
Зверево
475Г
Казань
Адлер
17:39
Кутейниково
3 ч. 43 мин.
21:20
Зверево
449Й
Самара
Адлер
17:39
Кутейниково
3 ч. 43 мин.
21:20
Зверево
420Е
Екатеринбург
Анапа
18:34
Кутейниково
3 ч. 19 мин.
21:29
Зверево
290Е
Екатеринбург
Анапа
18:38
Кутейниково
2 ч. 53 мин.
21:30
Зверево
325Е
Пермь
Новороссийск
18:47
Кутейниково
3 ч. 47 мин.
22:33
Зверево
335Е
Екатеринбург
Новороссийск
18:47
Кутейниково
3 ч. 47 мин.
22:32
Зверево
525Е
Екатеринбург
Новороссийск
18:47
Кутейниково
3 ч. 47 мин.
22:33
Зверево
536А
Смоленск
Анапа
18:57
Кутейниково
3 ч. 27 мин.
22:22
Зверево
374М
Таврия
Смоленск
Симферополь
18:57
Кутейниково
3 ч. 19 мин.
22:14
Зверево
083М
Москва
Адлер
19:06
Кутейниково
3 ч. 8 мин.
22:13
Зверево
083С
Москва
Адлер
19:07
Кутейниково
2 ч. 59 мин.
22:04
Зверево
297Х
Москва
Владикавказ
19:27
Кутейниково
3 ч. 27 мин.
22:52
Зверево
231М
Москва
Ейск
19:27
Кутейниково
3 ч. 27 мин.
22:52
Зверево
261М
Москва
Нальчик
19:27
Кутейниково
3 ч. 27 мин.
22:52
Зверево
193А
Санкт-Петербург
Владикавказ
19:32
Кутейниково
3 ч. 30 мин.
23:00
Зверево
225С
Мурманск
Адлер
19:55
Кутейниково
3 ч. 35 мин.
23:05
Зверево
550Й
Тольятти
Адлер
19:55
Кутейниково
3 ч. 35 мин.
23:05
Зверево
117Й
Самара
Адлер
19:58
Кутейниково
3 ч. 49 мин.
23:24
Зверево
417Й
Самара
Адлер
19:58
Кутейниково
3 ч. 49 мин.
23:24
Зверево
227Й
Самара
Кисловодск
20:07
Кутейниково
3 ч. 51 мин.
23:29
Зверево
533М
Москва
Адлер
20:18
Кутейниково
3 ч. 19 мин.
23:35
Зверево
175Х
Таврия
Москва
Симферополь
20:19
Кутейниково
3 ч. 18 мин.
23:35
Зверево
097Х
Таврия
Москва
Симферополь
20:21
Кутейниково
3 ч. 17 мин.
23:36
Зверево
285А
Мурманск
Новороссийск
20:31
Кутейниково
3 ч. 47 мин.
00:16
Зверево
225А
Мурманск
Адлер
20:31
Кутейниково
3 ч. 47 мин.
00:16
Зверево
511М
Москва
Адлер
20:47
Кутейниково
3 ч. 30 мин.
00:15
Зверево
505В
Тамбов
Новороссийск
20:57
Кутейниково
3 ч. 40 мин.
00:35
Зверево
507Г
Ижевск
Новороссийск
20:57
Кутейниково
3 ч. 40 мин.
00:35
Зверево
513В
Тамбов
Анапа
21:07
Кутейниково
3 ч. 20 мин.
00:25
Зверево
271Й
Самара
Анапа
21:07
Кутейниково
3 ч. 20 мин.
00:25
Зверево
229Ф
Самара
Кисловодск
21:07
Кутейниково
3 ч. 20 мин.
00:25
Зверево
259А
Санкт-Петербург
Анапа
21:17
Кутейниково
3 ч. 45 мин.
01:00
Зверево
473Й
Самара
Анапа
21:17
Кутейниково
3 ч. 10 мин.
00:25
Зверево
201У
Апатиты
Адлер
21:27
Кутейниково
3 ч. 35 мин.
01:00
Зверево
287Х
Москва
Анапа
22:20
Кутейниково
3 ч. 15 мин.
01:07
Зверево
293А
Мурманск
Анапа
22:34
Кутейниково
2 ч. 53 мин.
01:25
Зверево
121В
Санкт-Петербург
Новороссийск
22:34
Кутейниково
2 ч. 53 мин.
01:25
Зверево
227Х
Москва
Анапа
22:34
Кутейниково
2 ч. 53 мин.
01:25
Зверево
115А
Санкт-Петербург
Адлер
22:57
Кутейниково
3 ч. 12 мин.
02:07
Зверево
563М
Москва
Анапа
23:05
Кутейниково
3 ч. 28 мин.
02:31
Зверево
565М
Москва
Новороссийск
23:05
Кутейниково
3 ч. 20 мин.
02:23
Зверево
121А
Ночной Экспресс
Санкт-Петербург
Владикавказ
23:15
Кутейниково
3 ч. 8 мин.
02:21
Зверево
221Я
Архангельск
Анапа
23:15
Кутейниково
3 ч. 8 мин.
02:21
Зверево
539Я
Кострома
Анапа
23:15
Кутейниково
3 ч. 8 мин.
02:21
Зверево
284Я
Череповец
Анапа
23:15
Кутейниково
3 ч. 8 мин.
02:21
Зверево
283Я
Вологда
Анапа
23:15
Кутейниково
3 ч. 8 мин.
02:21
Зверево
Маршрут движения поездов Кутейниково — Зверево

Расстояние между станциями составляет 156 км.

Приблизительное время следования составляет: 4 ч. 38 мин.

  • 2 ч. 20 мин. – время в пути на поезде 020С (самый быстрый поезд);
  • 4 д. 11 ч. 59 мин. – время в пути на поезде 937С (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 125 поездов без пересадки.

Билеты на поезд Кутейниково — Зверево

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.

Стоимость билетов на поезд Кутейниково — Зверево по месяцам

На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.

Минимальная цена билета составляет:
  • Плацкарт: 3116 рублей.
  • Купе: 4674 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить билет по самой низкой цене.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
