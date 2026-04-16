Расписание поездов Липецк — Сулин
Какие поезда ходят по этому маршруту
Для просмотра актуальных данных по
наличию билетов, необходимо обновить информацию:
Загрузить актуальное расписание
Погода на станциях Липецк и Сулин
Маршрут движения поездов Липецк — Сулин
Расстояние между станциями составляет
533
км.
Приблизительное время следования составляет:
12 ч. 59 мин.
- 11 ч. 4 мин. – время в пути на поезде 061М (самый быстрый поезд);
- 14 ч. 50 мин. – время в пути на поезде 517М (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 38
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Липецк — Сулин
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
Популярные направления из Липецк:
Карта маршрута Липецк — Сулин
Стоимость билетов на поезд Липецк — Сулин по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 3414 рублей.
- Купе: 5121 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Так, довелось поехать на этом поезде 28.08. Хочется отметить плюсы: Вагон попался на вид современный, на этом все положительное заканчивается. Далее из минусов: Вагон ресторан не работал на протяжении всей поездки! Сотрудники ссылаются на то что в поезде ехала группа с отдыха. Ну в таком случае предупреждайте остальных посетителей ДО покупики билета! Если я покупаю билет на поезд в котором указан вагон ресторан, значит я не планирую брать с собой еду в дорогу! Второе что удручает - чистота вагона, беглым взглядом может быть и чисто, но столик откровенно грязный, под матрасами крошки и грязь, на потолке непонятные пятна. Третье из минусов - это полная неработоспособность wifi. К сети не подключится, постоянно выдает ошибку! Прошу руководство обратиь на все это внимание, и вернуться с ответом! Стоимость выше чем в любом другом поезде, оплачивая которую я рассчитываю на комфорт и доп.услуги, но воспользоваться которыми не могу сугубо по вине РЖД!
Поезд полная туфта, потому, что билеты на него можно купить только с конечной станции! Бунтуйте люди против произвола!
Если бы не хамоватые соседи я думаю что все было бы намного лучше, чем оно было на самом деле. Не давали нормально поспать в процессе поездки, постоянно выясняли отношения с помощью какой-то нецензурной брани.
Отличная поездка. Моей дочке и мне все очень понравилось. У нас была проводница по имени Александра. Она просто умничка!!!))) Очень благодарны ей за все, что она делала.
Спасибо за поездку, ехала с дочкой 7 лет. Ей конечно под конец уже надоело, бегала по всему вагону. Но в целом поездка прошла прекрасно.
Поезд ни чем особо от таких же не отличается. Мне понравился персонал, который создал атмосферу комфорта и уюта. Они большие молодцы.
Проводник вообще умница, все успевал и очень старался. Таким работникам нужно премии выписывать. Его звали Павел.
Брал билеты с этого сайта прямо в интернете впервые. Все прошло идеально. Поезд отличный, проводница сразу сориентировала что и куда. Единственным недостатком считаю, что нельзя как-то отдельно от всех регулировать свой кондиционер. Когда не дует – становится жарко, когда включается – холодно.
УЖОС! Это я заплатила больше 7000 рублей за то чтобы прокатиться на старом ретро-поезде!?? Вот уж не думала, что такие еще вообще по рельсам даже ездят. А тем более за такие деньги. Так ладно ретро – половина вагона была поломана или не работала. Двери скрипели, из окна поддувало.
Прекрасный поезд, однако старые вагоны. Очень хочется видеть в поездах дальнего следования больше комфорта.
Приятные проводницы, у нас в вагоне им помогали студентки. Вкусная еда, вежливые. Проводницу звали Анна. Она делала всё, что нужно очень оперативно. Я даже в какой-то момент удивилась, как она умудряется обо всем помнить и так быстро все делать. Видимо опыт. Поездкой довольна.
УРА!!! Нам попались места в абсолютно новом современном вагоне, который просто бусечка!!!!!!!!!!! Тут и розетки везде есть для телефонов! Они работают как нужно! Плюс на полках лежат матрасы уже с чехлами. В общем нам все очень понравилось!!!!
Обычный поезд. Ехал до конечной из Москвы. Поезд дальнего следования, что про него можно сказать? Есть свои минусы и плюсы, в дороге без этого никак.
Стоимость еды в вагоне ресторане – как будто вам готовит первый шеф-повар Франции собственной персоной. В других моментах претензий нет.
периодически ездим на сборы в кисловодск с командой. приличный и комфортный поезд, сколько раз ездили на нем, нареканий не было
