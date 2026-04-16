Ольга – отзыв о поезде 014С На поезде 014С Саратов - Имеретинский курорт мы ехали сутки с 12 мая 2024 по 13 мая 2024 в 14 вагоне. Нас встретил проводрик-приветливый молодой человек. Купе оказалось чистым, без посторонних запахов. Окно блестело от чистоты. Работал кондиционер. Все это сделало нашу поездку комфортной и удобной. Спасибо проводнику и начальнику поезда за доброжелательное и внимательно отношение к пассажирам. Рекомендую планировать свою поездку в поезде 014 С Саратов-Имеретинский курорт

Зарецкая Виктория – отзыв о поезде 816С Спасибо за классную поездку! Особенно Анастасии – проводнице, которая старалась сделать нашу дорогу приятной и комфортной. Также советую брать билеты заранее, чтобы не сидеть не рядом с туалетом, а на нормальном месте.

Петр – отзыв о поезде 808Э Комфортный поезд. Также на мой взгляд столики вообще не нужны. С ними очень мало места. И сидения слишком жесткие. Я бы сделал помягче. В остальном никаких вопросов нет.

Евгения Юрьевна – отзыв о поезде 804С Хотелось поработать, пока еду. Благодаря тому, что в вагоне есть розетки для зарядки и все удобства – ехала, работала и наслаждалась поездкой. Поезд очень хороший. В вагоне было не жарко. Персонал приветливый.

Елена Александровна – отзыв о поезде 802С По дороге в середине пути остановились и прождали час в каком-то поле!!! Никто не удосужился ответить на вопрос что и почему! Меня встречали и людям пришлось час ждать!

Оксана – отзыв о поезде 684Ж Почему такие билеты дорогие!? Когда платила – думала что будут хотя бы вагоны повышенной комфортности. Оказались заниженной!! Грязь кругом. В санузел не зайти. Проводница вся в мыле бегает туда-сюда.

Егор ка – отзыв о поезде 642Й На все можно закрыть глаза, что не зависит от человеческого фактора, к примеру: туалет грязный, сиденья порванные, едкий запах и т.д. “С горем пополам” можно доехать. Но то, как поиздевался над пассажирами персонал вагона, “уже ни в какие рамки не лезет”! Они до такой жути натопили вагон, люди через одного бегали в тамбур сделать хотя бы глоток воздуха

Дягилева Дина – отзыв о поезде 642Ж Впечатление конечно неоднозначное. Купе нам попалось в принципе комфортное, конечно старое, но хоть розетки были и не узкое, оно периодически жутко поскрипывало. Проводница у нас была хорошая, приветливая, предлагала кофе, не только разводимый, но и натуральный.

Жеманская Лариса Витальевна – отзыв о поезде 590Э Не рекомендую. Поезд 2-х этажный, купе, на 2 этаже верхней полке развивается клаустрофобия. Очень мало места. Сервис оставляет желать лучшего. Проводники не забирают пустые стаканы, кондиционер работает всю ночь, шумит жутко, выключить невозможно, продуло жутко. По приезду объявили, что всем надо покинуть поезд за 10 минут.

Виктор Сергеевич – отзыв о поезде 590С Самая бесполезная справочная служба даже хуже, чем у Сбербанка - существует не потому, что людям требуется помощь, а потому что должна быть. При звонке в РЖД теряешь время с автоответчиком намерено, совершенно непонятно чего от тебя хотят. Перемещаешься по меню выбора до тех пор, пока тебе наконец каком-нибудь из них не предложат связаться с оператором. Потом этот оператор переключает тебя на другого оператора потому что естественно ты попадаешь ни на того оператора.

Гриша – отзыв о поезде 590Ж В вагоне, а особенно в туалетах чистота, температура воздуха всегда комфортная, постель белоснежная, проводники отзываются на любые просьбы. Постоянно по вагону ходят полицейские проверяя ситуацию в вагонах, Поездка оказалась очень приятной для меня и моих попутчиков.

Юля – отзыв о поезде 556С Остановки короткие, что мне очень нравится. Чего нельзя сказать о курящих))) В целом поездкой я осталась очень довольна. Проводницы первоклассно работали.

Марина – отзыв о поезде 542Э Спасибо за идеальную поездку. Отдельную благодарность хотелось бы выразить нашей проводнице Алле, которая на протяжении всей поездки реально о нас заботилась и старалась сделать все возможное для комфортной поездки.

Ольга Домрачева – отзыв о поезде 542Й Впечатления от поездки не самые приятные. Бархатные сидения в купе все кругом в пятнах, даже садиться противно. На окнах и в других местах пыли столько, что ощущение что вагон вообще не протирали никогда. Влажные салфетки не справились, в итоге плюнули на это все.

Елена Владимировна – отзыв о поезде 538С Почему-то не во всех вагонах стояли биотуалеты. В нашем стоял, но как только был какой-нибудь город, в наш вагон начинали ходить из соседнего.

Катя – отзыв о поезде 534С Кто вообще додумался сделать в поезде так, что невозможно открывать окна? В вагоне нет кондиционера и нет форточек! Как тогда его проветрить и хоть как-то охладить!?

Пассажирка – отзыв о поезде 506Э Мне поездка понравилась. Ехала с дочкой и мужем. В вагоне всё работало. Проводница проходила чуть ли не каждые 20 минут, можно было к ней всегда обратиться. Благодарю.

Вероника Мельник – отзыв о поезде 496С Вы знаете, а мне очень даже понравилось. У нас была такая милая молодая проводница, которая всю дорогу суетилась и что-то делала для пассажиров, что я осталась очень довольна.

Жанна – отзыв о поезде 476С Если бы не соседи по вагону моя поездка могла бы пройти гораздо лучше. Бесят женщины с детьми которые за ними даже не смотрят. Зачем рожать если тебе на ребенка наплевать???

Массальский Николай – отзыв о поезде 472С Ехали с отдыха. Когда туда ехали на этом поезде – вагон попался еще более-менее. Назад ни вагон а старье на квадратных колесах Трястся, кондиционер не работает, парилка стоит невыносимая!!!

Писарчук Владимир – отзыв о поезде 468С У нас была очень вежливая и приветливая женщина-проводник. Очень профессионально подходила к работе. Вообще никаких пререканий не было. Приятно видеть работу профи.

Виктор Леонидович Подольский – отзыв о поезде 466С Спасибо за поездку. Мне все понравилось. Обслуживание на высшем уровне. Купе чистые и аккуратные. Только машинист дергался сильно когда трогался. Это единственный минус всей поездки. Супер.

Катя Лопатина – отзыв о поезде 462С Благодаря проводнице у нас было все ок. Были отдыхающие которые перебрали в дороге и начали какие-то разборки делать. Но позже все стало на свои места и более-менее нормально. Конечно жаль что не все умеют себя вести нормально.

Даша – отзыв о поезде 460С Добрый день. Ехала с мамой 84 лет. Благодаря работающему кондиционеру она перенесла поездку очень хорошо. Конечно хотелось бы чтобы было почище. Но и на том спасибо.