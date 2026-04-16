Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
476С
Таврия
Адлер
Казань
00:13
Лоо
4 ч. 7 мин.
04:18
Горячий Ключ
450С
Адлер
Самара
00:13
Лоо
4 ч. 7 мин.
04:18
Горячий Ключ
534С
Адлер
Москва
00:26
Лоо
6 ч. 54 мин.
07:16
Горячий Ключ
556С
Адлер
Смоленск
02:10
Лоо
5 ч. 30 мин.
07:38
Горячий Ключ
808Э
Сочи
Ростов-На-Дону
03:16
Лоо
2 ч. 59 мин.
06:10
Горячий Ключ
580С
Адлер
Таганрог
04:05
Лоо
4 ч. 41 мин.
08:39
Горячий Ключ
802С
Ласточка
Сочи
Краснодар
06:16
Лоо
2 ч. 56 мин.
09:08
Горячий Ключ
872С
Сочи
Краснодар
06:16
Лоо
2 ч. 56 мин.
09:08
Горячий Ключ
100С
Адлер
Санкт-Петербург
06:40
Лоо
4 ч. 40 мин.
11:12
Горячий Ключ
114С
Адлер
Санкт-Петербург
06:44
Лоо
4 ч. 46 мин.
11:16
Горячий Ключ
460С
Адлер
Тамбов
10:55
Лоо
4 ч. 58 мин.
15:33
Горячий Ключ
538С
Адлер
Уфа
12:02
Лоо
4 ч. 19 мин.
16:12
Горячий Ключ
464С
Адлер
Челябинск
12:04
Лоо
4 ч. 18 мин.
16:11
Горячий Ключ
804С
Ласточка
Имеретинский Курорт
Краснодар
13:50
Лоо
2 ч. 46 мин.
16:33
Горячий Ключ
566С
Адлер
Москва
13:53
Лоо
3 ч. 46 мин.
17:36
Горячий Ключ
502С
Адлер
Москва
14:00
Лоо
3 ч. 51 мин.
17:46
Горячий Ключ
524С
Адлер
Екатеринбург
14:03
Лоо
3 ч. 51 мин.
17:46
Горячий Ключ
532Ж
Адлер
Нижний Новгород
14:07
Лоо
3 ч. 43 мин.
17:44
Горячий Ключ
830С
Сочи
Анапа
14:16
Лоо
2 ч. 48 мин.
17:02
Горячий Ключ
242С
Таврия
Адлер
Иркутск
14:24
Лоо
3 ч. 43 мин.
18:05
Горячий Ключ
316Э
Таврия
Адлер
Симферополь
14:38
Лоо
3 ч. 33 мин.
18:05
Горячий Ключ
252С
Адлер
Барнаул
14:41
Лоо
3 ч. 35 мин.
18:13
Горячий Ключ
358С
Имеретинский Курорт
Уфа
14:58
Лоо
3 ч. 53 мин.
18:48
Горячий Ключ
574Й
Имеретинский Курорт
Самара
14:58
Лоо
3 ч. 42 мин.
18:37
Горячий Ключ
364С
Имеретинский Курорт
Челябинск
14:58
Лоо
3 ч. 53 мин.
18:48
Горячий Ключ
084С
Адлер
Москва
16:00
Лоо
3 ч. 35 мин.
19:30
Горячий Ключ
084Э
Адлер
Москва
16:26
Лоо
3 ч. 38 мин.
19:59
Горячий Ключ
264С
Адлер
Санкт-Петербург
16:41
Лоо
3 ч. 50 мин.
20:27
Горячий Ключ
038С
Имеретинский Курорт
Нижний Новгород
16:41
Лоо
4 ч. 17 мин.
20:54
Горячий Ключ
138С
Адлер
Нижний Новгород
16:57
Лоо
4 ч. 6 мин.
20:54
Горячий Ключ
268Ж
Адлер
Нижний Новгород
16:57
Лоо
4 ч. 6 мин.
20:54
Горячий Ключ
282С
Адлер
Череповец
17:50
Лоо
3 ч. 25 мин.
21:11
Горячий Ключ
496С
Адлер
Кострома
17:50
Лоо
3 ч. 25 мин.
21:11
Горячий Ключ
080С
Адлер
Архангельск
17:50
Лоо
3 ч. 25 мин.
21:11
Горячий Ключ
258С
Адлер
Печора
17:50
Лоо
3 ч. 25 мин.
21:11
Горячий Ключ
220С
Адлер
Вологда
17:50
Лоо
3 ч. 25 мин.
21:11
Горячий Ключ
542Э
Адлер
Москва
18:04
Лоо
3 ч. 34 мин.
21:36
Горячий Ключ
542Й
Адлер
Москва
18:09
Лоо
3 ч. 49 мин.
21:56
Горячий Ключ
486С
Таврия
Адлер
Москва
18:09
Лоо
3 ч. 49 мин.
21:56
Горячий Ключ
386С
Адлер
Архангельск
18:16
Лоо
3 ч. 8 мин.
21:21
Горячий Ключ
484С
Таврия
Адлер
Москва
18:16
Лоо
3 ч. 8 мин.
21:21
Горячий Ключ
684Ж
Адлер
Ростов-На-Дону
18:24
Лоо
4 ч. 15 мин.
22:36
Горячий Ключ
128Ы
Адлер
Красноярск
18:36
Лоо
3 ч. 50 мин.
22:22
Горячий Ключ
270С
Адлер
Чита
18:36
Лоо
3 ч. 50 мин.
22:22
Горячий Ключ
274С
Адлер
Северобайкальск
18:36
Лоо
3 ч. 50 мин.
22:22
Горячий Ключ
816С
Роза Хутор
Краснодар
18:46
Лоо
3 ч. 7 мин.
21:49
Горячий Ключ
036С
Северная Пальмира (Двухэтажный)
Адлер
Санкт-Петербург
19:02
Лоо
3 ч. 37 мин.
22:29
Горячий Ключ
302С
Адлер
Минск
19:10
Лоо
3 ч. 54 мин.
22:53
Горячий Ключ
014С
Имеретинский Курорт
Саратов
19:46
Лоо
3 ч. 40 мин.
23:18
Горячий Ключ
248С
Адлер
Москва
20:11
Лоо
3 ч. 21 мин.
23:29
Горячий Ключ
358Э
Имеретинский Курорт
Самара
20:25
Лоо
5 ч. 32 мин.
01:51
Горячий Ключ
346С
Адлер
Нижневартовск
20:30
Лоо
4 ч. 57 мин.
01:16
Горячий Ключ
462С
Адлер
Уфа
20:30
Лоо
4 ч. 57 мин.
01:16
Горячий Ключ
822С
Ласточка
Имеретинский Курорт
Краснодар
20:45
Лоо
2 ч. 54 мин.
23:36
Горячий Ключ
582С
Имеретинский Курорт
Новосибирск
20:45
Лоо
5 ч. 16 мин.
01:48
Горячий Ключ
642Й
Адлер
Ростов-На-Дону
20:58
Лоо
3 ч. 16 мин.
00:12
Горячий Ключ
306Й
Адлер
Москва
21:00
Лоо
3 ч. 5 мин.
00:02
Горячий Ключ
306С
Сухум
Москва
21:00
Лоо
3 ч. 5 мин.
00:02
Горячий Ключ
268С
Имеретинский Курорт
Москва
21:02
Лоо
3 ч. 8 мин.
00:01
Горячий Ключ
304С
Сухум
Москва
21:02
Лоо
3 ч. 8 мин.
00:01
Горячий Ключ
268Э
Адлер
Москва
21:02
Лоо
3 ч. 8 мин.
00:01
Горячий Ключ
354С
Имеретинский Курорт
Пермь
21:17
Лоо
3 ч. 24 мин.
00:36
Горячий Ключ
576С
Имеретинский Курорт
Саратов
21:17
Лоо
3 ч. 25 мин.
00:33
Горячий Ключ
168С
Таврия
Адлер
Красноярск
21:25
Лоо
4 ч. 6 мин.
01:26
Горячий Ключ
590С
Адлер
Екатеринбург
21:25
Лоо
4 ч. 6 мин.
01:26
Горячий Ключ
590Ж
Адлер
Челябинск
21:25
Лоо
4 ч. 6 мин.
01:26
Горячий Ключ
590Э
Адлер
Тюмень
21:25
Лоо
4 ч. 6 мин.
01:26
Горячий Ключ
642Ж
Адлер – Ростов-На-Дону
Адлер
Ростов-На-Дону
21:47
Лоо
4 ч. 0 мин.
01:42
Горячий Ключ
468С
Имеретинский Курорт
Смоленск
21:49
Лоо
4 ч. 17 мин.
02:00
Горячий Ключ
360С
Адлер
Калининград
22:05
Лоо
4 ч. 26 мин.
02:17
Горячий Ключ
654С
Адлер
Ставрополь
22:05
Лоо
4 ч. 26 мин.
02:17
Горячий Ключ
554С
Адлер
Ставрополь
22:05
Лоо
4 ч. 27 мин.
02:17
Горячий Ключ
560С
Адлер
Калининград
22:06
Лоо
4 ч. 6 мин.
02:09
Горячий Ключ
172С
Таврия
Имеретинский Курорт
Новокузнецк
22:11
Лоо
4 ч. 11 мин.
02:17
Горячий Ключ
472С
Адлер
Москва
22:25
Лоо
4 ч. 31 мин.
02:44
Горячий Ключ
466С
Имеретинский Курорт
Астрахань
22:39
Лоо
5 ч. 9 мин.
03:40
Горячий Ключ
506Э
Имеретинский Курорт
Саратов
22:39
Лоо
5 ч. 9 мин.
03:40
Горячий Ключ
930Э
Лыжная Стрела
Роза Хутор
Ростов-На-Дону
22:39
Лоо
5 ч. 9 мин.
03:40
Горячий Ключ
160С
Таврия
Роза Хутор
Москва
22:45
Лоо
3 ч. 59 мин.
02:41
Горячий Ключ
118С
Адлер
Самара
23:49
Лоо
4 ч. 53 мин.
04:37
Горячий Ключ
418С
Адлер
Самара
23:49
Лоо
4 ч. 53 мин.
04:37
Горячий Ключ
Маршрут движения поездов Лоо — Горячий Ключ

Расстояние между станциями составляет 120 км.

Приблизительное время следования составляет: 3 ч. 59 мин.

  • 2 ч. 46 мин. – время в пути на поезде 804С (самый быстрый поезд);
  • 6 ч. 54 мин. – время в пути на поезде 534С (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 84 поезда без пересадки.

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.

Стоимость билетов на поезд Лоо — Горячий Ключ по месяцам

На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.

Минимальная цена билета составляет:
  • Плацкарт: 3650 рублей.
  • Купе: 5475 рублей.
Проверить наличие билетов

Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить билет по самой низкой цене.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
