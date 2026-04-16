Расписание поездов Мегион — Сургут
Какие поезда ходят по этому маршруту
Маршрут движения поездов Мегион — Сургут
Расстояние между станциями составляет
155
км.
Приблизительное время следования составляет:
3 ч. 52 мин.
- 2 ч. 46 мин. – время в пути на поезде 105Е (самый быстрый поезд);
- 5 ч. 55 мин. – время в пути на поезде 447Е (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 21
поезд
без пересадки.
Билеты на поезд Мегион — Сургут
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
Стоимость билетов на поезд Мегион — Сургут по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 2792 рублей.
- Купе: 4188 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Ехала в 12 вагоне , туалет ужасный в вагоне грязь в буквальном смысле этого слова . Хуже поезда за последние несколько лет не встречала.
Ежегодно езжу этим поездом с момента его запуска из Нижневартовска в Сочи. Вагон СВ. Совсем не напрягает, что поезд идёт 4 дня и ещё несколько часов. Замечательное обслуживание, всегда вежливые и отзывчивые проводники. В вагоне чистота и комфорт, есть душ. Что ещё нужно для длительного путешествия?! Всегда с большим нетерпением жду очередной поездки. Спасибо!
Поезд очень старый, всё скрипит ужасно, подушки очень сильно воняют (видимо не стирают), какие-то не понятные остановки, по 30 минут🙄 Проводницы это что то с чем-то ходят не довольные, одна выперлась в туалет вообще в колготках. 🙄🙄🙄 Ну очень не приятная ситуация🥴
Ехала в абсолютно новом вагоне. Показалось что в нем краской еще пахнет. Проводница была навеселе и очень тщательно выполняла свои обязанности. Всегда была бумага, полотенца и все остальное. Я осталась очень довольна.
Шторки на месте. Розетка чтобы подзарядить телефон тоже на месте. Белье постельное очень даже ничего. Одним словом что вам еще надо? Мне все ок!
У нас не работало охлождение и было жарко в вагоне. Проводницы работали хорошо, но вагон редко мылся. За всю поездку один раз влажная и один раз сухая уборка.
Слишком долго стоит в Сургуте и Тюмени. Можно загрузиться за 10 минут, а он там по часу стоит. Не забывайте, что во время стоянки не работает кондиционер!
Ну и поезда. Вот как они были 20 лет назад, так ничего вообще не поменялось. Ну только что КОЕ-ГДЕ поставили лампочки диодные и вместо обычного туалета, где все летит на рельсы – поставили БИО туалет. Однако смердеть он от этого не особо перестал. Поэтому очень грустно смотреть на все это. Ничего не меняется.
Не знаю как вам – а меня уже дико бесят эти столетние вагоны, которые нужно прямиком в утиль отправить. После того как поездишь на нормальных вагонах – в этом безобразии больше не можешь нормально ездить.
Мне не понравилась чистота вагона. Я ехал 27 сентября, в купе было не убрано. Ладно, подумал. Ну бывает. Но Б#@#ть когда увидел что валяются билеты с 20 сентября!!!!! Я просто в осадок выпал. Как так можно, не убирались минимум неделю!!!! А может и больше. Сделал замечание начальнику поезда, тот сказал что разберутся.
На 4 из 5. Есть свои недочеты (по чистоте вопросы) но в остальном на фоне других поездов очень даже ничего.
