Дарья Валерьевна – отзыв о поезде 563Э Ночью какой-то мужчина так сильно храпел, что разбудил меня посреди ночи не смотря на шум дороги. Это просто дичь. В следующий раз обязательно возьму затычки для ушей...

Рита – отзыв о поезде 563В Все понравилось. Плохо что только никто еду не предлагал, хотя был вагон-ресторан. Ну и убирать туалеты можно почаще.

Василий – отзыв о поезде 551М Странно, но мне очень понравился кофе, который нам подавали в вагоне. Очень вкусный. Хотя я в этом плане очень привиредливый, мне не всегда угодишь))))))

Мария Степановна – отзыв о поезде 523Х Проводница молодец. Хоть было видно, что тетка суровая, однако за счет дисциплиты в вагоне был полный порядок всю дорогу. Никто не возникал.

Юлия Воронько – отзыв о поезде 415Й Сделала замечание проводнице – были пыльные полки. Столько в свою сторону всего услышала, что по приезду пожаловалась в администрацию на вокзале.

Елена Александровна Шкурдюк – отзыв о поезде 343Ж Поехали мы с дочкой в путешествие к родственникам на этом поезде. Ребенок еще ни разу не катался на таком поезде. Ей очень понравилось. Совет тем кто едет с 6 летним ребенком – наберите побольше раскрасок и сказок, чтобы ему было чем заняться. Мы взяли маловато, дочка скучала под конец.

ИРА – отзыв о поезде 239Г Все более-менее понравилось, кроме того, что проводница не напоминает, когда подходит твоя станция. Чуть не профукала свою остановку.

Дмитрий Малинин – отзыв о поезде 217Й Приятные попутчики, хорошая проводница и комфортный вагон. Что еще вообще нужно для того, чтобы приятно провести поездку?

Жанна Валентиновна – отзыв о поезде 137Й Доброго дня. Было чисто и приятно ехать. Проводница несколько раз заходила и интересовалась, все ли у нас хорошо и не нужна ли нам помощь. Рядом с моим местом была розетка, которая исправно работала и подзаряжала телефон.

Катя – отзыв о поезде 047Й Великолепно! Я в последний раз в детстве ездила на поезде и вот опять пришлось. Так вот я вам скажу – это небо и земля! Не сравнить то, что было раньше и то, что сейчас. Ставлю вам 5+ и большое спасибо за приятное времяпровождение.

Алена – отзыв о поезде 017М Сын остался в восторге от поездки. Так уж получилось, что нам попалась одна и та же женщина проводник, когда мы ехали туда и обратно)))))) Забавно! В вагоне чисто и аккуратно. Было приятно ехать!!!

Егор Петрович – отзыв о поезде 009Г Заплатил 10.000 за билет, но по итогу не получил того сервиса, который ожидал. Не знаю, когда до нас дойдет понятие «клиентоориентированности» и того, каким должен быть сервис. Не можете ничего придумать – просто у немцев скопируйте! Не доволен.