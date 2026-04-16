Светлана – отзыв о поезде 120В Едем 120 поездом из Москвы в Санкт-Петербург 5 января в вагоне СВ. Никаких услуг кроме белья не предусмотрено ( нет тапочек, питания , доступа карточкой, душа ) Вагоны старые, душно , туалеты как в дешёвой плацкарте. Никому не советую брать СВ на этот поезд. На восточном вокзале объявляли по громкой связи, что в зал повышенного комфорта бесплатно допускаются пассажиры СВ, но на деле нам эту услугу не предоставили

Денис П. – отзыв о поезде 742А Все сидение было буквально в каких-то пятнах. Буду надеяться что от чая а не от других жидкостей. В вагоне полы грязные. Можно было бы на мой взгляд убираться и получше.

Михаил – отзыв о поезде 726М Все хорошо кроме анатомически неудобных сидений. Обслуживание было по вышке. Продавцы сувениров не навязывались сильно. В целом считаю поездку удачной.

Валентин Олегович – отзыв о поезде 724М Жаль что нельзя было откинуть сидения для комфорта. Спина устала под конец столько часов видеть. Про персонал могу сказать только хорошее. Стараются обеспечить всем необходимым пассажиров.

Елена – отзыв о поезде 722М Проводники вежливые и обходительные. Кофе отличный. Даже удивил меня. Замечание только к тому, что нет номеров вагонов снаружи и приходится туда-сюда бегать спрашивать что за номер вагона.

Маша – отзыв о поезде 720М Обслуживание проводниц находится на высочайшем уровне. В общей сложности я ездила на этом поезде уже 4 раза и ни разу не было каких-то казусов. Супер!!!!!!!!!

Валерия – отзыв о поезде 298Ч Прочитав отзывы о поезде перед поездкой – приготовилась к худшему. Но все оказалось не так страшно. Вагон был на удивление чистый, в туалете не было вони и туалетная бумага была всегда на месте.

София Лихтарович – отзыв о поезде 284Ч Нормальный поезд. Ничего лишнего. Только мало розеток. На вагон было всего 2 розетки, в которых торчали удлинители. И около них куча людей с зарядками.

Петр Александрович – отзыв о поезде 274В Поехали в столицу на этом поезде. Было вполне нормально. Я, жена и сын. Втроем. Брали плацкарт. Считаю что за ту стоимость которая была – поездка замечательно прошла. Сын впервые ехал на поезде. Ему понравилось.

Маргарита – отзыв о поезде 242В Добрый день! Мне все понравилось! Поезд просто замечательный. Персонал очень вежливый и солнечный. Также повезло с пассажирами и соседями. Не было всяких дебоширов и пьяных компаний. Благодарю за поездку.

Наталия – отзыв о поезде 218В Не поезд а катастрофа настоящая! Сломался чайник, так чтобы заварить чай – проводницы бегали в соседний вагон. А у тех туалет сломался и они к нам в вагон бегали и у нас была очередь. И смех и грех.

Елена Дмитриевна – отзыв о поезде 204В Порадовала чистота в вагоне и отношение проводниц. Не порадовала цена, которая могла бы быть поменьше)))) В общем и целом советую и рекомендую!!!!

Николай Дмитриевич – отзыв о поезде 120Х Поезд как поезд. Иногда мотаюсь в Питер по работе и езжу на этом поезде. Чуда не ждите, но доедете 100%. Ни разу не отклонялся от расписания более чем на 10 минут.

Оля – отзыв о поезде 109С Очень порадовало наличие биотуалетов в поезде, а также проворность молодых проводниц. Спальные места тоже в норме, с полки только один раз чуть не свалилась)))))))))))))

Владимир Путин – отзыв о поезде 098Х Нужно было срочно ехать в Москву – взял билеты и поехал на этом поезде. Среднячок больше нечего сказать.