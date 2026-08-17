Назарьево
Заря
Назарьево
Заря
Назарьево
Заря
Назарьево
Заря
Назарьево
Заря
Назарьево
Заря
Назарьево
Заря
Назарьево
Заря
Назарьево
Заря
Назарьево
Заря
Назарьево
Заря
Маршрут движения поездов Назарьево — Заря
Расстояние между станциями составляет 40 км.
Приблизительное время следования составляет: 0 ч. 52 мин.
- 0 ч. 42 мин. – время в пути на поезде 6725 (самый быстрый поезд);
- 1 ч. 23 мин. – время в пути на поезде 6751 (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 24 поезда без пересадки.
Билеты на поезд Назарьево — Заря
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
Карта маршрута Назарьево — Заря
Стоимость билетов на поезд Назарьево — Заря по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 240 рублей.
- Купе: 360 рублей.
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Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить билет по самой низкой цене.