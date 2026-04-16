Асия – отзыв о поезде 447Е Ехала в 12 вагоне , туалет ужасный в вагоне грязь в буквальном смысле этого слова . Хуже поезда за последние несколько лет не встречала.

Ирина – отзыв о поезде 345Е Ежегодно езжу этим поездом с момента его запуска из Нижневартовска в Сочи. Вагон СВ. Совсем не напрягает, что поезд идёт 4 дня и ещё несколько часов. Замечательное обслуживание, всегда вежливые и отзывчивые проводники. В вагоне чистота и комфорт, есть душ. Что ещё нужно для длительного путешествия?! Всегда с большим нетерпением жду очередной поездки. Спасибо!

Пассажир – отзыв о поезде 101Й Поезд очень старый, всё скрипит ужасно, подушки очень сильно воняют (видимо не стирают), какие-то не понятные остановки, по 30 минут🙄 Проводницы это что то с чем-то ходят не довольные, одна выперлась в туалет вообще в колготках. 🙄🙄🙄 Ну очень не приятная ситуация🥴

Марина А. – отзыв о поезде 359Й Ехала в абсолютно новом вагоне. Показалось что в нем краской еще пахнет. Проводница была навеселе и очень тщательно выполняла свои обязанности. Всегда была бумага, полотенца и все остальное. Я осталась очень довольна.

Маша – отзыв о поезде 341Е Шторки на месте. Розетка чтобы подзарядить телефон тоже на месте. Белье постельное очень даже ничего. Одним словом что вам еще надо? Мне все ок!

Женечка Плотникова – отзыв о поезде 147Е У нас не работало охлождение и было жарко в вагоне. Проводницы работали хорошо, но вагон редко мылся. За всю поездку один раз влажная и один раз сухая уборка.

Марианна – отзыв о поезде 115Е Слишком долго стоит в Сургуте и Тюмени. Можно загрузиться за 10 минут, а он там по часу стоит. Не забывайте, что во время стоянки не работает кондиционер!

Маширка – отзыв о поезде 107Е Ну и поезда. Вот как они были 20 лет назад, так ничего вообще не поменялось. Ну только что КОЕ-ГДЕ поставили лампочки диодные и вместо обычного туалета, где все летит на рельсы – поставили БИО туалет. Однако смердеть он от этого не особо перестал. Поэтому очень грустно смотреть на все это. Ничего не меняется.

Марьяна – отзыв о поезде 105Е Не знаю как вам – а меня уже дико бесят эти столетние вагоны, которые нужно прямиком в утиль отправить. После того как поездишь на нормальных вагонах – в этом безобразии больше не можешь нормально ездить.

ВАД – отзыв о поезде 093Е Мне не понравилась чистота вагона. Я ехал 27 сентября, в купе было не убрано. Ладно, подумал. Ну бывает. Но Б#@#ть когда увидел что валяются билеты с 20 сентября!!!!! Я просто в осадок выпал. Как так можно, не убирались минимум неделю!!!! А может и больше. Сделал замечание начальнику поезда, тот сказал что разберутся.