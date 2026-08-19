Расписание поездов Нягань — Серов
Какие поезда ходят по этому маршруту
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Погода на станциях Нягань и Серов
Маршрут движения поездов Нягань — Серов
Расстояние между станциями составляет
432
км.
Приблизительное время следования составляет:
11 ч. 22 мин.
- 9 ч. 53 мин. – время в пути на поезде 522Е (самый быстрый поезд);
- 13 ч. 26 мин. – время в пути на поезде 462Е (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 11
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Нягань — Серов
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
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Карта маршрута Нягань — Серов
Стоимость билетов на поезд Нягань — Серов по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 6248 рублей.
- Купе: 9372 рублей.
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Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Купили с сыном и двумя маленькими собаками специально св, чтобы никто не беспокоил. Проводница вечно сквозь зубы, улыбаясь. Женщина тоже не русской наружности, постоянно орала, ходя по вагон, как потерпевшая. Высказывал своё мнение по поводу проезда с собаками. Вагона ресторана нет. В общем, ржд. Подбирайте персонал тщательней. Я плачу за себя и собак и не хочу, чтобы кто-то "тявкал" по этому поводу. А ещё Ваш персонал общается не на русском языке, мне это крайне неприятно. Спасибо. Прошу учесть.
Покупала билеты через интернет. Нормально в целом. Боялась что будут проблемы на входе в вагон. Не было)))) Проводница особо и не проверяла))))
Когда покупала билет – было указано, что в вагоне есть кондиционер. Но его почему-то не было. Причем проводница такая довольная говорит А ЕГО НЕТ! И улыбается.
Ехали на этом поезде 20 марта. Ничего не изменилось со времен союза. Вагоны такие же добитые и старые. Небольшой косметический ремонт особо ничего не решает вообще. Проводницы приветливые женщины. К ним претензий не имею.
Проводница хорошая. От поездки осталось приятное впечатление. Ничего не могу сказать плохого. В туалете было чисто насколько это возможно в поезде. Бумага и другие принадлежности были на месте. В вагоне было не холодно.
Отвратительный запах из туалета преследовал нас на протяжении всей поездки!!! Казалось что мы сами едем в туалете, а не в купе. Ну что за отношение к пассажирам? Заплатить такие деньги, чтобы ехать как собаки!!!!!
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