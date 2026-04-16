Толя – отзыв о поезде 573Я Вагоны старые до ужаса едим в жару, окно не откроешь, оно от старости закисло. Освещение ужас я 2 раза проверял ничего ли я не забыл. Из приятных моментов, работали розетки, и проводница была дружелюбная и пыталась скрасить пребывание в поезде своими шутками.

Олег Дмитриевич – отзыв о поезде 555Я Отправили в командировку в Питер. Доехали хорошо. Поезд нигде не задерживался, шел строго по расписанию. Я поездкой остался доволен.

Владимир Анатольевич – отзыв о поезде 385Я В Мичуринске завалились какие-то два алкаша, которые начали бузить. В Воронеже их сняла с поезда полиция. Как можно вот так напиваться, когда тебе нужно куда-то ехать??? Я не понимаю вообще.

Татьяна Наливайко – отзыв о поезде 371Ч Жаль что поезда в плачевном состоянии. Купе маленькие. С ребенком не очень удобно. Что же касается персонала – то могу сказать одно – очень приятные и обязательные девушки были у нас в вагоне.

Елена М. – отзыв о поезде 289А Проводница не очень понравилась. Была резковата. Состояние вагона – почти новый. Но какой-то грязный. Про туалет вообще лучше промолчать. Страх и ужас. Не думала что можно так запустить новый вагон.

Гасан – отзыв о поезде 261Я Если чесно – думал будет хуже. Поначитался отзывов про этот поезд думал не доеду. Но все оказалось очень даже ничего. Приличный поезд. Чистый. Уборка на моей памяти делалась 2 раза, одна из них влажная.

Рената – отзыв о поезде 233Я Спасибо за хорошую поздку. У меня нет никаких претензий. Проводницы были умницами, заботились о пассажирах и вели себя вежливо и хорошо. Много убирались. Вагоны были не новыми, но очень ухоженными.

Марина – отзыв о поезде 221Я Добрый вечер. Поехали с мужем, взяли купе. 15 вагон, приятная проводница. Само купе тоже аккуратное, но было очень пыльно. Ощущение что вагон давно не убирался и не видел влажной уборки. Было душно. Открывали форточку но не помогало. Поездка на 3 из 5.

Мария Станиславовна – отзыв о поезде 217А В купе НЕТ РОЗЕТОК!!!!! По-моему это вообще перебор, за что тогда такая стоимость в купе, если ты даже телефон не можешь нормально подзарядить?!?! Разочарована и не советую этот состав никому.

Анна Викторовна – отзыв о поезде 187С Вот что-что а старые вагоны меня уже порядком подзадолбали. Сколько можно говорить одно, а по факту другое. Из 8 вагонов с 5 новыми я попала в старый!!!! Что за невезение такое.

Елена Мирская – отзыв о поезде 015Я Если не придираться к мелочам, то поезд нормальный. Если же придраться, то пыль в вагоне можно протирать и почаще, облокотилась на окно – на белой рубашке осталось темное пятно. Пришлось стирать дома.